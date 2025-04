Klasszikus desszertből formabontó fagyi – leteszteltük a Csöpi újdonságait

Karamellás brownie

A végére hagytuk az örök kedvencet, a csokoládés-karamellás brownie desszertet. A jégkrémben az étcsokoládé dominál, a kellő édességet a karamell és a brownie adja meg.

„A csokoládés desszerteknél mindig félő, hogy túl tömény lesz a végeredmény, de itt nagyon jól eltalálták az egyensúlyt” – hangzott el az egybehangzó vélemény.

Az édesszájúak a karamellás öntet mennyiségét kevesellték, de még így is ez a desszert fogyott el leghamarabb.

Az 1900 forintos ár elsőre ijesztő lehet, de ha figyelembe vesszük, hogy ezer forint alatt szinte már mignont se kapni, hogy az árért valóban minőségi édességet kapunk, hogy egy adag még egy felnőttnek is pont elegendő, és hogy egy újrahasznosítható mini-tárolóüveget is kapunk, akkor érdemes lehet a gombócos változat helyett – vagy mellett – a jégkrémdesszertet is kipróbálni.

A Csöpiben egyébként a gombócos fagyi is nagyon rendben van, ami a 650 és 750 forintos gombóconkénti árat nézve még meglepő is lehet. Ahogy az egyik tulajdonos fogalmazott, „ha egy balatoni fagyis megtudná, hogy milyen árréssel dolgozunk, hangosan kiröhögne minket”.

A gombócos fagyik közül a szerkesztőség abszolút kedvence legnagyobb meglepetésünkre a cukormentes mangó lett.

Még az is ezt az ízt szavazta meg a legjobbnak, aki alapból utálja a cukormentes dolgokat, hát még a mangót, ugyanis ennél a fagyinál nincs mellékíz és nem az átlagos mangófagyitól megszokott gejl ízt kapjuk.

„Itt nagyon eltalálták az ízeket, annyira jók az arányok, nem lehet belőle eleget enni” – hangzott el egy vélemény.

A körte ízű fagylalt is a lista élére került: „tényleg olyan, mintha beleharapnánk egy érett körtébe.”

A körte mellett az eper- és a szederízű fagylalt is nagy sikert aratott.

A grapefruit megosztó íz volt, itt is csak ismételni tudjuk magunkat: aki a gyümölcsöt szereti, imádni fogja, de aki nincs oda érte, vagy általában a kesernyés ízekért, annak nem lesz a kedvence. A grapefruit mellett talán a kávés fagylalt lett a legmegosztóbb.