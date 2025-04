Húsvéti hangolódás: sonka, paradicsom és ünnepi finomságok akciós áron a SPAR kínálatában

Közeledik a húsvét, és vele együtt a családi ünnepi asztalok megtervezésének, a hagyományos ízek felidézésének és az örömteli készülődésnek az időszaka. Ilyenkor a magyar háztartások többségében egy közös nevező biztosan van: a sonka. De míg a menü összeállítása örömteli, a hozzávalók beszerzése sokszor költséges és időigényes feladat – éppen ezért fontos, hogy tudjuk, hol találjuk meg a legjobb minőségű alapanyagokat kedvező áron.

A Spar komoly akciókkal készül a húsvéti ünnepekre.

Fotó: Unsplash

500 tonna húsvéti hús: a SPAR felkészült az ünnepre

A SPAR idén is komoly készletekkel készül az ünnepekre: csak kötözött lapockából 250 tonnát, füstölt-főtt tarjából 95 tonnát, csülökből 150 tonnát és darabolt lapockából 30 tonnát készítettek elő. Az akciós időszak április 10-től 22-ig tart, és a húskedvelőknek bőséges választék áll rendelkezésre – akár klasszikus, akár prémium sonkát keresnek.

A legnépszerűbb tételek közé tartozik például az S-Budget füstölt hátsó csülök, amit most 1590 Ft/kg áron vásárolhatunk meg (eredeti ára 2490 Ft). A Gusto sonka kiszolgálópultos ára 399 Ft/10 dkg, a Pápai füstölt karaj 3590 Ft/kg, míg a kötözött pulykacombsonka 2690 Ft/kg áron szerepel az akciós kínálatban.

A paradicsom se maradjon le a húsvéti asztalról

A húsok mellett a friss zöldségek is nélkülözhetetlen részei az ünnepi menünek. A SPAR prémium kategóriás Vitalion paradicsomai különösen édes ízük miatt ideálisak salátákhoz, hidegtálakhoz vagy akár szendvicsekhez is. A 200 grammos kiszerelés most 1199 Ft helyett 20%-kal olcsóbban kapható. A húsvéti zöldségfrontot tovább színesíti a 199 Ft-os kígyóuborka és a 639 Ft-os, szeletelt csiperkegomba.

Két egyszerű, de nagyszerű húsvéti recept Az ünnep nemcsak a hagyományos főtt sonkáról és tojásról szól – íme két kreatív és könnyen elkészíthető ételötlet, amelyben a húsvéti klasszikusok és a friss paradicsom is főszerepet kap. 1. Sonkás-paradicsomos rakott tészta Hozzávalók: 30 dkg főtt füstölt sonka

30 dkg tészta (penne vagy orsó)

1 kis fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

2-3 szem édes paradicsom

2 dl főzőtejszín

10 dkg reszelt sajt

só, bors, olívaolaj Elkészítés: A tésztát sós vízben kifőzzük. Közben a felkockázott hagymát és fokhagymát kevés olajon megdinszteljük, hozzáadjuk a kockázott sonkát, és megpirítjuk. Hozzáadjuk a felkarikázott paradicsomot, sózzuk, borsozzuk, és felöntjük a tejszínnel. Röviden összeforraljuk. A leszűrt tésztát összeforgatjuk a szósszal, egy tepsibe tesszük, megszórjuk reszelt sajttal, és 180 °C-on 15 perc alatt aranybarnára sütjük. 2. Paradicsomos-sonkás saláta főtt tojással Hozzávalók: 2-3 főtt tojás

10 dkg füstölt-főtt tarja

1 csomag ruccola vagy vegyes salátakeverék

5-6 szem koktél- vagy mini paradicsom

1 evőkanál balzsamecet

2 evőkanál olívaolaj

só, bors Elkészítés: A salátát egy tálba helyezzük. Hozzáadjuk a félbevágott paradicsomokat, a felcsíkozott tarját és a negyedekre vágott tojásokat. Meglocsoljuk az olajból és balzsamecetből készült öntettel, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Friss bagettel vagy pirítóssal tálaljuk.

Ünnepi hangulat, pénztárcabarát megoldásokkal