Húsvéti sütemények, amiket közösen érdemes elkészíteni

A húsvét nemcsak a tavasz, hanem a megújulás, a közösség és az ünnepi finomságok időszaka is. Ilyenkor nemcsak hagyományos ételek kerülnek az asztalra, egyre többen készítenek húsvéti aprósüteményeket, muffinokat cupcake-eket is, melyeket közösen, akár baráti társaságban vagy a családdal is elkészíthetnek. Az ünnepi sütögetés igazán szórakoztató program lehet – főleg, ha ötletes, díszíthető, színes és vidám húsvéti süteményekről van szó.

Húsvéti sütemények az ünnepi asztalon.

Húsvéti sütés, mint közös élmény

Egy ilyen program nemcsak a sütésről szól – hanem az együtt töltött időről is. A húsvéti receptek elkészítése során beszélgetés közben alkothatunk valami finomat. Egy csajos sütidélután tökéletes alkalom lehet a lelassulásra és a kreatív kikapcsolódásra.

Húsvéti répás muffin

A muffin méltán népszerű sütemény, hisz teljes mértékben ízlésünkre szabhatjuk, és a díszítésnek is csupán a kreativitásunk szabhat gátat. Legyen szó répás, csokis, vagy akár banános muffinról, ez a sütemény tökéletes választás, ha szeretne egy gyorsan elkészíthető süteményt sütni.

Répás muffin hozzávalók:

200 g finomliszt

1 teáskanál sütőpor

1 teáskanál őrölt fahéj

150 g reszelt sárgarépa

100 g barnacukor

2 tojás

100 ml napraforgóolaj

1 teáskanál vanília aroma

1 csipet só

Elkészítés:

Melegítse elő a sütőt 180 °C-ra (alsó-felső sütés). Egy tálban keverje össze a száraz hozzávalókat, egy másikban a nedves hozzávalókat (kivéve a répát. A két részt dolgozza össze, majd forgassa bele a reszelt répát. Kanalazza papírral bélelt formákba, majd süsse 20–25 percig.

A kihűlt muffinokat díszítse kedve szerint marcipánból formázott nyuszival, színes tojásokkal, vagy akár fondantnól formázott alakzatokkal.

Egy régi klasszikus, a sárga túró

Bár sokan nem is hallottak róla, napjainkban mintha reneszánszát élné ez a finomság, ami különösen a szabolcsi konyhában népszerű húsvéti fogás. A sárga túró rendkívül sokoldalú étel, hiszen lehet sós-fűszeres vagy édes, de a mazsolával ízesített változata is ismert. Az utóbbi a változat nemcsak finom, hanem rendkívül mutatós is felszeletelve, ezért a sonkával és tojásokkal együtt tálalva a nagyszerű dísze lehet a húsvéti asztalnak. Elkészítése pedig egyszerűbb, mint gondolnánk.