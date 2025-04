A heroinhoz hasonló hatással van a szervezetre a kóla

Mit reagál erre a gyártó?

A Coca-Cola foglalkozott az ital magas cukortartalmával. Kijelentették, hogy az ital cukrot és koffeint tartalmaz, ami mértékkel fogyasztható, de elismerték, hogy ezekből túl sok senkinek sem tesz jót. A gyártó közleményében ez áll:

Mint minden étel és ital, a cukortartalmú üdítőitalok is fogyaszthatók a kiegyensúlyozott életmód részeként, amennyiben az emberek nem esnek túlzásba.

Kiemelték azt is, hogy az italok széles választékát kínálják csökkentett, alacsony cukortartalmú vagy kalóriamentes változatban is, illetve hozzátették: „Ezért is van az, hogy sok italunk kis kiszerelésű. Arról is tájékoztatást adunk, hogy mennyi cukor és mennyi kalória van az italainkban, így az emberek kiválaszthatják, hogy mi az, ami számukra és családjuk számára elfogadható”.