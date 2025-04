Vödör víztől a parfümig: a húsvéti locsolkodás meglepő története

A locsolkodás a vízhez kapcsolódó ősi termékenységi rítusokhoz is kötődik, de keresztény szimbolikája is van: a víz nemcsak a megújulást és megtisztulást jelképezi, hanem utalás lehet a keresztségre is. Egy népi legenda szerint pedig a jeruzsálemi asszonyokat, akik Jézus feltámadásának hírét vitték, vízzel próbálták elhallgattatni az őrök – ebből is fakadhat a húsvéti vízöntés szimbolikája.

Gyerekek számára igen népszerű a csoki tojás a locsolásért cserébe

Fotó: Shutterstock

Kölni, rímek és nevetés

Az idők során a vödör víz szerepét egyre inkább átvette a parfüm vagy kölni. Ezzel együtt kialakult a locsolóvers műfaja is – tréfás, sokszor suta, népi rigmusokkal kértek engedélyt a fiúk a locsolásra, például ezzel a klasszikus verssel:

„Zöld erdőben jártam,

Kék ibolyát láttam,

El akart hervadni,

Szabad-e locsolni?”

A locsolkodás vidám, játékos eseménnyé vált: családok, rokonok, szomszédok jöttek össze, a legények egymással versengtek, ki hányszor, hány helyre megy. A lányokat pedig nagy megtiszteltetés érte, ha sok locsoló érkezett – ez a népszerűség jele is volt.

A tojások díszítésének számos módja van.

Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Locsolkodás ma – múltidéző játék vagy élő hagyomány?

Manapság a hagyomány főként falvakban, kisebb közösségekben él tovább igazán – de sok városi családban is megtartják, akár csak szimbolikusan. A gyerekek édességet és pénzt kapnak a locsolásért, a kamaszok már parfümmel és vicces versikékkel próbálkoznak, a felnőttek pedig gyakran csak jelzésértékűen „locsolnak”.

A hagyomány átalakul, de nem tűnik el – és ez talán a legfontosabb. A locsolkodás nem csupán játék, hanem közösségi élmény, ami összeköt generációkat, vidámságot csempész az ünnepbe, és segít emlékezni a hagyományainkra.