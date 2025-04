Gyors pizzatészta a rohanós estékre

Gyors pizza alaptészta receptet keres vacsorára? A következő recept nagyon egyszerű, és pihentetni sem kell sokáig a tésztát, mégis puha, felhős tészta lesz a végeredmény – írja az Allrecipes.com.

Hozzávalók:

7 gramm instant élesztő

1 teáskanál cukor

250 gramm liszt

1 evőkanál olívaolaj

1 teáskanál só

kb. 150-180 milliliter langyos víz

A kép illusztráció.

Elkészítés:

Keverjük egybe az összetevőket, majd gyúrjuk egyneműre a tésztát.

Ha kész, szobahőmérsékleten hagyjuk állni 5 percig.

Kevés olívaolajon megkent felületen nyújtsuk ki a tésztát. Ha merészebbek vagyunk, próbálkozhatunk a levegőben, a kezünkkel kinyújtani. A sodrófával óvatosan bánjunk, mert összenyomja a tésztát.

Ízlés szerinti vastagságúra nyújtsuk, az sem baj, ha nem lesz tökéletes kör alakú.

Az sem probléma, ha túl sok tésztát gyúrtunk be, a hűtőben akár 5 napig is eláll légmentesen zárható edényben. Sőt, a tésztát akár le is fagyaszthatjuk, a tésztagolyókat alaposan csomagoljuk be folpackba, a fagyasztóban akár 3 hónapig is eláll. A fogyasztás előtti nap tegyük át a hűtőbe, hogy lassan kiolvadjon, majd a fenti módszerrel nyújtsuk ki.