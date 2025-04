Zseniális konyhai trükk: így helyettesíthetjük a tejszínt

Kevés annál bosszantóbb dolog van, mint mikor főzés közben ébredünk rá, hogy az ételbe szükséges alapvető hozzávaló hiányzik. Ilyenkor választhat az ember: megszakítja a munkát és elszalad a boltba (elfogadva, hogy időt veszít, és talán a kedve is elmegy a főzéstől), vagy megpróbálja kiváltani valami mással a hiányzó alapanyagot. Ilyenkor, ha tapasztaltak vagyunk a konyhában, könnyen lehet, hogy zseniális fogást kreálunk: valami egészen újszerű finomságot. Ha viszont nem válik be a kísérletezés… Jobb lehet tehát ilyen helyzetben utánanézni, mivel lehet jól helyettesíteni a hiányzó hozzávalót. A tejszín esetében négy alapanyagot is bátran bevethetünk!

A tejszínt több módon is lehet helyettesíteni - Illusztráció - Fotó: Shutterstock

1. Krémsajt

Ha kifogytunk a tejszínből, de akad otthon fűszerezés nélküli, natúr krémsajt, nyert ügyünk van! A krémsajttal egy az egyben kiváltható a tejszín, magyarán ha ugyanannyi krémsajtot teszünk az ételbe, amennyi tejszínt kellene, működni fog a recept – sőt, egy extra, kellemes, selymes ízt is tapasztalunk majd a krémsajtnak köszönhetően.

2. Teljes tej és vaj

Ha se tejszín, se krémsajt nincs otthon, kicsit ügyeskednünk kell: tejet és olvasztott vajat szükséges jó alaposan összekeverni, hogy pótolni tudjuk a hiányzó hozzávalót. A javasolt arány két egység teljes tejhez (vagyis minimum 3,5 százalékos tejhez) egy egység olvasztott vaj. Figyeljünk arra, hogy alaposan összekeverjük és ha szükséges, picit visszahűtsük a keveréket, mielőtt az ételhez adjuk!

Használhatunk görög joghurtot is - Illusztráció - Fotó: Shutterstock

3. Görög joghurt vagy tejföl és teljes tej

Mivel a jó tejszín zsíros, ha pótolni akarjuk, zsírosabb tejtermékekkel érdemes próbálkozni. Nemcsak a vaj, de a zsíros görög joghurt és tej keveréke is segítségünkre lehet. Törekedjünk arra, hogy a tejszín állagához hasonló, krémes de folyékony elegyet kapjunk. Ha ilyen módon helyettesítjük a tejszínt, egészségesebb lesz az étel, hiszen magasabb lesz a fehérjetartalma – ugyanakkor egy pici savanykás ízt is kaphat a joghurt miatt. Ha ezt kerülnénk, használjunk a görög joghurt helyett tejfölt!

4. Kókuszkrém

A vegánul főzők jól ismerik a süteményekben, levesekben is használt kókuszkrémet. Ez a semleges ízű alapanyag kiválóan helyettesíti a tejszínt, és ahhoz hasonlóan jól tárolható, a polcon akár hónapokig is eláll, mielőtt megbontjuk. Ugyanannyit tegyünk belőle a receptbe, amennyit tejszínből tennénk, de arra figyeljünk, hogy a krém ne legyen cukrozva!

