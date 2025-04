Így készül a legfinomabb tepsis tarja vele sült burgonyával – videó

A tarja hálás alapanyag, ugyanis kevés fűszerrel is finom étel készíthető belőle. Elég csak sóval, borssal és fokhagymával fűszerezni, már így is kifejezetten ízletes ebédünk lesz, de megbolondíthatjuk rozmaringgal, fűszerpaprikával, vagy éppen kerülhetnek a hússzeletek hagyma- vagy savanyúkáposzta-ágyra is.