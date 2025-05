5 konyhai készség, amit mindenkinek illene elsajátítani 40 éves kora előtt

Rántotta, egyszerűbb tésztaételek, egy zacskós leves – vannak ételek, amelyeket jó eséllyel mindenki el tud készíteni, aki elég idős ahhoz, hogy egy tűzhelyet biztonsággal használhasson. De a The Kitchn szerkesztői szerint öt olyan konyhai alapművelet is van, amelyet jócskán illene megtanulni mire eljön a negyvenedik születésnapunk. Ezek a készségek nemcsak a főzés hatékonyságát növelik, hanem hozzájárulnak az egészséges étkezési szokások kialakításához is.

1. Egy tojás feltörése – helyesen

Bár rántottát mindenki tud készíteni, nem mindegy, hogy könnyedén, gyorsan és tisztán dolgozunk, vagy szalad az egész konyha. Egyszerűnek tűnik a tojás felütése, de a tapasztalat azt mutatja, sokféle (rossz) módszer létezik. A legjobb, ha sima felülethez (például a konyhapult) ütjük a tojást, ami ennek hatására középen kettéreped, majd óvatosan, egy tál felett kettényitjuk a héjat. Így a tojás egészben, héjtörmelékek nélkül kerül a tálba.

2. Hagymavágás

Hagyma, zsír, paprika – ikonikus magyar ételek hármasa ez. Szeretjük a fogásokat hagymával indítani, ehhez azonban jó tudni, hogyan is kell hagymát vágni. Minden esetben használjunk éles kést és tiszta, lehetőleg fa vágódeszkát. Mint a Mindmegette megírta, a híres séf, Széll Tamás azt javasolja, hogy a vöröshagyma pucolását a levélcsúcsnál kezdjük és egy kis késsel próbáljuk leszedni a külső héjréteget. Semmiképp se vágjuk le teljesen a gyökércsúcsot, ugyanis ez fogja összetartani a hagyma levélrétegeit az aprítás során! A megpucolt hagymát vágjuk ketté, pontosan felezzük el a gyökércsúcsot is, majd fektessük lapjával lefelé a deszkán és ezután kockázzuk a szokott módon, vagy vágjuk félfőre, amire éppen szükségünk van. Ha a gyökércsúcsot a hagymán hagyjuk, akkor a vágás során végig egyben marad majd a hagyma.

3. Jól bánni a hússal

Aki a konyhában szeretne magabiztosan dolgozni, meg kell barátkozzon a nyers húsok állagával, tapintásával. Minél többet dolgozunk vele, annál könnyebb, természetesebb lesz a munka, és annál könnyebb lesz tisztán, gyorsan dolgoznunk. A legfontosabb talán azt megtanuljuk, hogy a rostokra merőlegesen, velük „szemben” vágjunk. Így a falatok könnyedén szétesnek majd a szánkban főzés után. A marhán és a sertéshúson könnyen felfedezhetjük az erezettséget, de ha alaposabban megnézzük, a baromfin is látható, milyen irányba húzódnak az izomrostok.