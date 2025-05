Agyfényesítő ételek: Hét agyserkentő finomság

Külföldön egyre nagyobb teret hódít magának az étkezés terén az egészségtudatos megközelítés, mely szerint az elfogyasztott ételek milyensége és mennyisége nagyban befolyásolja testi-lelki egészségünket. Ahogyan arról itt írtunk korábban, számos betegség esetében igazolták: az agyban és az emésztőrendszerben is vannak tünetei például a szorongásnak, a depressziónak, a gyomorfekélynek, sőt a Parkinson-kórnak is az agyfényesítő ételek azonban ebben is segíthetnek. Egyszerűen szólva, tudományosan is bizonyítottnak látszik, hogy egészségesre ehetjük magunkat – ahogyan sokat is árthatunk szervezetünknek, ha nem megfelelően étkezünk.

Agyfényesítő ételek Sokféle agyfényesítő étel létezik.Fotó: Sutterstock Alább hét olyan alapanyagot mutatunk, amely az idegrendszer és az agy támogatásával erősítheti szervezetünket a Kentucky Egyetem ajánlása alapján: 1. Bogyós gyümölcsök, mert tele vannak flavanoidokkal. 2. Halak, például lazac, szardínia vagy tonhal: a bennük található ómega-3 zsírsavak nagyban hozzájárulnak az agy egészséges működéséhez. 3. Zöld levelű zöldségek, mint a spenót vagy a fodros kel: ezek tele vannak antioxidánsokkal és K-vitaminnal. 4. Magvak: a diófélék, a pisztácia és a mandula is segíti az egészséges agyműködést. 5. Fermentált ételek, joghurttól a fermentált zöldségekig: ezek az ételek számos jótékony baktériumot tartalmaznak, amelyekre szüksége van szervezetünknek. 6. Kávé, tea: sokan nem tudják, de a fekete tea és kávé antioxidánsokban gazdag italok. Kutatások arra utaltak, hogy azok a 65 év körüli nők, akik napi két-három csésze kávét ittak, kevésbé voltak kitettek a demenciának. 7. Étcsokoládé: szintén gazdag antioxidáns és flavanoidforrás – ráadásul a legtöbben örömmel fogyasztják! 8. Kurkuma és egyéb fűszerek: a memória jó működését segíti, ráadásul a depresszió ellen is véd, ha rendszeresen fogyasztunk kurkumát. A Mindmegette írása szerint vannak olyan alapanyagok is, amelyek segítenek megelőzni az elbutulást. Ilyen szerintük a tojás, ami tele van A-, B-, E- és D-vitaminnal, ráadásul megunhatatlan. Változatos reggeli fogások készülhetnek belőle, ham & eggs, rántotta, omlett, vagy kemény tojás formájában, de ebédhez vagy vacsorához is kivalló feltétként, például a tükörtojás valamilyen főzelék mellé. Másik általuk kiemelt alapanyag a máj, ami kivalló D-vitamin-forrás, emellett sok A-vitamin is van benne, illetve vasban, rézben, cinkben, mangánban, szelénben is gazdag.

