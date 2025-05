Így lesz tökéletesen ropogós és krémes a sütőben sült burgonya

A burgonya sokak kedvenc körete. Változatosan elkészíthető, finom főve, sülve vagy püréként is, ráadásul hamar összedobhatunk valamilyen krumplis köretet akkor is, ha percek múlva tálalni kell az ebédet. Emellett olcsó is, szinte bárhol beszerezhető és a kamrában remekül eláll, így nagyobb adagot is nyugodtan vehetünk egyszerre.

Íme a tökéletes sült burgonya titka.

A sült krumplit különösen sokan kedvelik – ám kevesebben vannak, akik szívesen állnak a forró olaj mellett. Ezért is jó hír, hogy egészen zseniális sült krumplit készíthetünk a sütőben is, ha ezt a trükköt bevetjük.

A tökéletes sütőben sült burgonya titka

Ha sütőben sütjük a burgonyát, általában elsőre megpucoljuk, majd kockákra vágjuk és előfőzzük az alapanyagot. Ezután a legtöbben valamilyen zsiradékot tesznek a tepsibe, majd a sóval és esetleg fűszerekkel összeforgatott krumplit erre öntik, hogy megsüssék. Ezen a folyamaton ha egészen keveset változtatunk, máris új szintre emeljük a fogást – elég csak a recipetineats oldalán megosztott útmutatót követni:

Pucoljuk meg, vágjuk nagyobbacska kockákra majd főzzük elő a krumplit. Amikor félig megpuhultak a darabok, öntsük le róluk a vizet és szórjunk egy kanálnyi búzadarát a krumplira. Ezután fedjük le a lábast és párszor alaposan rázzuk össze az alapanyagokat. Ennek a mozdulatnak hála a főtt burgonya felszíne „megtöredezik”, picit bolyhos lesz, és ez a felület kiválóan ropogósra tud majd sülni. A sült búzadara csak fokozza ezt a ropogósságot.

2. Egy serpenyőbe vagy nagyobb falú tepsibe öntsünk annyi olajat, amennyi ellepi az edény alját. Magas hőfokú sütésre alkalmas zsiradékot használjunk, például mogyoró- vagy napraforgóolajat.

3. Melegítsük elő a sütőt, benne a tepsivel. A cél, hogy az olaj is átforrósodjon, mire a krumplit beletesszük.

4. Ha meleg a sütő és az olaj, óvatosan tegyük bele a krumplidarabokat és forgassuk össze az egészet. Akkor lesz jó az eredmény, ha a burgonya minden oldalára kerül olaj. Ezután nagyjából egy óra alatt süssük készre a krumplit – akkor lesz a legjobb, ha aranybarna és ropogós kívül, vajpuha belül.

Tökéletes sült húsokhoz vagy akár magában is.