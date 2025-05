Gyakorlott szakácsokon is könnyen kifog a csirkemell: amilyen egyszerű alapanyag, olyan nehéz(nek tűnik) jól elkészíteni. Ennek oka, hogy ez a húsféle hamar kiszárad, így a legtöbben túlsütik. Másik gyakori hiba, hogy nem fűszerezzük meg eléggé a húst, így az a legjobb sütéstechnika mellett is „olyan semmilyen” marad. Ha veled is megesett már, hogy egyik vagy másik bakit elkövetted, és nem volt tökéletes a grillezett vagy sült csirkemell, az alábbi tanácsokat fogadd meg!

Így lesz szaftos a grillezett csirkemell – ezt a 3 egyszerű praktikát vesd be

3 tipp, hogy igazán jó legyen a csirkemell

A Simply recipes gasztroszakértői az alábbi három pontban foglalták össze a jó csirkemell titkát:

Egyenletes vastagság: elengedhetetlen, hogy a szelet mindenhol nagyjából azonos vastagságú legyen. Ennek hiányában amíg a csirkemell vastagabb része átsül, a vékonyabb túlsül, száraz lesz. Ne felejtsük el tehát óvatosan kiklopfolni a húst! Pácolás: mivel a csirke semleges ízű hús, érdemes erősen fűszerezni. A legjobb, ha pácot készítünk. Lehet ez sós, vizes alapú pác vagy egy joghurtos, írós öntet – válasszunk ízlésünk szerint. Ha hagyunk pár órát vagy akár egy éjszakát pácban állni a húst, az sokkal jobban átveszi az ízesítők aromáját, mintha rögtön sütés előtt szórnánk meg fűszerekkel. Magas hőmérséklet, gyors sütés: ahhoz, hogy ne száradjon ki a hús, de ne is maradjon nyers, a legjobb, ha magas hőfokon, rövid ideig sütjük. A konyhai ökölszabályok szerint cél, hogy a hús belső hőmérséklete elérje a 74 Celsius-fokot. Dylan Clay gasztrújságíró, a grillezés mestere ugyanakkor azt tanácsolja, ne feltétlenül várjuk meg, míg a hús sülés közben eléri ezt a hőfokot, hanem vegyük le a grillről (serpenyőről) még akkor, mikor belső hőmérséklete nagyjából 68 fokos. Ezután hagyjuk 5 percre pihenni a húst, így annak lesz ideje elkészülni – a szakértő szerint a csirke álltában is készül még, így biztonságosan elfogyaszthatóvá válik.

Az igazi natúr csirkemell

Sokan nem tudják, de amit natúr csirkemellnek gondolnak, nem is az! Mint a Mindmegette.hu megírta, a natúr csirkemell elkészítéséhez a húson felül sóra, borsra, kevés zsiradékra és lisztre van szükség. A csirkemellet vékony szeletekre vágjuk, ha szükséges, klopfoljuk, majd sózzuk és borsozzuk, végül vékonyan lisztbe forgatjuk és forró zsiradékon pirosra sütjük. Egyesek fűszerpaprikát is kevernek a lisztbe, ám a liszt nélkül készült sült csirkemell már nem natúr szelet, hanem roston sült csirkemell.