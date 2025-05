Öt trükk az egészségesebb étkezésért 

4. Fűszerezzünk

A különböző gyógynövények, fűszerek tele vannak antioxidánsokkal. Tehát az ételünk nemcsak finomabb, de egészségesebb is lesz, ha gazdagon megfűszerezzük. Célzottan kereshetünk a fűszerekben megoldást problémáinkra is, hiszen jól tudjuk, vannak például gyulladáscsökkentő fűszerek. Nemcsak a szárított változatok, a friss zöldfűszerek is jótékonyan hatnak egészségünkre, például a bazsalikom, a rozmaring vagy a menta, ezekből is beszerezhetünk egy-egy cserepes változatot szinte bármelyik nagyobb élelmiszerboltban.

5. Tervezzünk előre

Listánk utolsó pontja a legmacerásabb, előkészültet és kitartást is igényel. Ugyanakkor sokat is remélhetünk munkabefektetésünkért cserébe: egy jól megtervezett és kivitelezett heti menü garantálhatja, hogy mindenféle szükséges tápanyagot bevigyünk – és ne terheljük szervezetünket olyan dolgokkal, amire nincsen szüksége.