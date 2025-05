Életveszélyes is lehet az eperallergia: így ismerheted fel időben a tüneteket

Mit tehetsz, ha gyanakszol?

Ha furcsa tüneteket tapasztalsz az eper fogyasztása után, inkább ne egyél belőle! És ez nemcsak a nyers eperre vonatkozik, hanem minden eperből készült termékre: joghurtokra, süteményekre, lekvárokra is. Akár egy eperdarab a torta tetején is kiválthat reakciót, még akkor is, ha magát a gyümölcsöt nem eszed meg. De ha a legbiztosabb, ha felkeresed a háziorvosodat vagy elmész allergiavizsgálatra. Ha beigazolódik az eperallergia, megkapod a szükséges tanácsokat és azt is, hogy mikor kell magadnál tartanod sürgősségi gyógyszert. Hasznos, ha van nálad egy vészhelyzeti kártya az allergiád adataival és az orvosod elérhetőségével.

Mi lesz így az eperimádókkal?

Ha kiderül, hogy allergiás vagy, az bizony azt jelenti, búcsút kell intened az epernek. De az a jó hír, hogy a kutatók már dolgoznak olyan eperfajtákon, amelyek kevesebb allergén anyagot tartalmaznak. Ezek például a fehér húsú, színanyag nélküli eper változatok. Így elképzelhető, hogy pár év múlva újra élvezheted majd a kedvenc gyümölcsödet.