Mutatjuk, hogyan készül a legfinomabb sajtos-sonkás rakott tészta

A sajtos-sonkás tészta szaftos, egyáltalán nem száraz étel, ami akár frissen is ehető, de akkor lesz csak igazán zseniális az íze, ha tepsibe halmozzuk, megszórjuk a tetejét többféle reszelt sajttal és alaposan rápirítjuk grillfokozaton. Kis kockára vágva frissen fogyasztva az igazi, de másnap is élvezettel fogyaszthatjuk. Hétvégi ebédnek, vagy dobozolásra is szuper választás, és még a válogatós családtagok sem tudnak ennek ellenállni.

A sajtos tészta mindenkinek az egyik nagy kedvence.

Fotó: Mindmegette

Sajtos-sonkás tészta

Hozzávalók:

2 db leveskocka

50 dkg makaróni

20 dkg vaj

15 dkg liszt

5 dl tej

20 dkg sajt

só

bors

30 dkg sonka

1 csomag bacon

parmezán sajt

Elkészítés:

Egy fazékban vizet forralunk, beletesszük a leveskockákat, majd a tésztát fogkeményre főzzük és leszűrjük. Egy másik fazékban a vajat megolvasztjuk, megszórjuk liszttel, majd folyamatos kevergetés mellett hozzáöntjük a tejet. A reszelt sajtot beleszórjuk és sűrűre főzzük. Ha a sajt elolvadt, sózzuk és borsozzuk. A tésztát összekeverjük a mártás 2/3-ával és az apró kockára vágott sonkával, majd egy tűzálló tálba átöntjük. A tetejét meglocsoljuk a maradék sajtszósszal, megszórjuk kockára vágott baconnel és reszelt parmezánnal. Előmelegített sütőben 165-170 fokon kb. 20 percig sütjük, amíg szépen megpirul a teteje.

Ha további könnyed receptekre is kíváncsi, keresse fel a Mindmegette oldalát!