Így alakulnak az idei fagyiárak a Balatonnál

Ismét megnyíltak a fagyizók a Balaton zalai partvidékén, ahol a hűsítő élményekre vágyók nemcsak a klasszikus fagylalt ízeket találják meg, hanem egyre több különleges, kreatív variáció közül is választhatnak. A fagyiárak alakulása továbbra is központi téma a nyaralók körében, hiszen egy gombóc már régen nem csak édesség, hanem gasztronómiai élmény is lett.

A balatoni fagyiárak 2025 nyarán ismét emelkedtek: a zalai partszakaszon – beleértve Keszthely, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök és Hévíz területét – egy gombóc kézműves fagylalt ára átlagosan 600–700 forint között mozog. Ez 10–15 százalékos emelkedést jelent a tavalyi évhez képest – írja a Zaol. Így alakulnak a fagyi árak 2025 nyarán a Balatonnál Fagyiárkörkép Gyenesdiáson a híres Bringatanya – Somogyi fagylalt műhelye – 650 forintért kínálja különleges fagylaltjait, például az áfonya-fekete ribizli-ibolya trióját. Balatongyörökön a Promenád Kávézóban 650 forintba kerül a népszerű „Balatoni mámor” és az idei szent év különlegessége, a „Halleluja” fagyi, amely dióalapú fagylalt karamellizált vörösboros fügeöntettel. Keszthelyen a Jordanics Fagyizóban kétféle adag közül lehet választani: a nagy gombóc 600 forint, a kisebb 450 forint. A város sétálóutcájában 600–650 forintért kínálják a fagyikat tölcsérben, míg a pavilonsoron a fagyi ára elérheti a 700 forintot is. Hévízen a népszerű Sissy Kávézóban 700 forintért kérhető az egyedi „Hévízi Álom” fagylaltkülönlegesség. A fagyiárak növekedését több tényező is befolyásolja. Az alapanyagok – például a minőségi tej, gyümölcs és diófélék – ára jelentősen nőtt, ahogy az energia- és munkaerőköltségek is. Ennek ellenére a balatoni fagylaltok ára még mindig mérsékeltnek számít nemzetközi összehasonlításban: például Norvégiában egy gombóc fagyi ára meghaladja a 2000 forintot. A fagylaltkínálat is minden évben bővül, 2025 nyarán különösen izgalmas új ízek jelentek meg a Balatonnál. A szezon slágere a dubai csokis fagylalt.De olyan egzotikus ízek is feltűntek, mint a sárkánygyümölcs és az avokádó-lime. A teljes cikk IDE kattintva olvasható.

