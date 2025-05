Ezért vagy mindig fáradt – és ezt edd, hogy ne legyél!

Teljesen természetes, ha olykor – akár egy kiadós alvás után is – fáradtnak érezzük magunkat. Az is rendjén való, hogy a nap különböző időszakaiban más-más éberségi szinten vagyunk. De ilyenkor is tehetünk azért, hogy jobban érezzük magunkat!

Szervezetünk a cirkadián ritmus szerint működik. Ennek értelmében bizonyos biológiai folyamatok szabályosan ismétlődnek, például nagyjából azonos időben leszünk mindennap éhesek vagy álmosak. Cirkadián ritmusunkat többek között génjeink határozzák meg, amelyek érzékelik a környezet és a szervezet változásait. Például sötét környezetben (természetes körülmények között napnyugta után) nagyobb mennyiségű melatonin szabadul fel, amely jelzi a szervezetnek, hogy ideje készülni az éjszakai pihenésre. Ahhoz azonban, hogy a hormonháztartásunk megfelelően működjön, életünk minden területén érdemes egészségtudatos döntéseket hozni. Étkezés és alvás kapcsolata A gyümölcsökben, zöldségekben, teljes értékű gabonákban, olajos magvakban bővelkedő menü kapcsolatba hozható a jobb alvásminőséggel. Tavasz közepére végre megtelnek a piacok primőr zöldségekkel és gyümölcsökkel – töltsük fel velük a szervezetünket! Tízóraira vagy uzsonnára is beilleszthetünk az étrendünkbe kisebb darabokra vágott zöldségeket. „A nyers zöldségek mellett iktassunk az étrendünkbe fermentált élelmiszereket is, amelyek jó hatással vannak a bélflórára és a gyomor működésére. A savanyú káposzta továbbra is könnyen beszerezhető, 10-15 dkg-nyi kitűnő C-vitamin-forrás” – nyilatkozta a Mindmegette által korábban megkérdezett dietetikus, Tarnai Irén. Mit együnk, hogy pihentebben ébredjünk? A tavaszi fáradtság sokak életét keserítette, keseríti meg. Szerencsére már naposabb idők jönnek, talán a napok is könnyebben indulnak, ha egyszer süt a nap. De ha segítenénk szervezetünket, az alábbi öt alapanyag fogyasztása segíthet, hogy energikusabbnak érezzük magunkat: Tökmag: tele van kiváló minőségű fehérjékkel, ómega-3 zsírsavakkal, B1-, B2-, B5- és B6-vitaminokkal, valamint olyan ásványi anyagokkal, mint a mangán, a réz, a vas, a magnézium vagy a foszfor. Avokádó: bár a környezet megsínyli, ha a Kárpát-medencében lakók rászoknak az avokádófogyasztásra, olykor-olykor érdemes lehet néhány falattal fogyasztani ebből az egzotikus zöldségből. Sok benne az egészséges zsír, így egy avokádós pirítós energiát biztosít akár egy egész délelőttre. Banán: magas a szénhidráttartalma, de ásványi anyagok, rostok és vitaminok is jócskán vannak benne. Álmos reggeleken, kómás délutánokon kiváló választás – mégis javasoljuk mértékkel fogyasztani, hiszen az avokádóhoz hasonlóan távolról érkező termék. Étcsokoládé: ha édességre vágyunk, érdemes étcsokoládét választani, ugyanis sok teobromint tartalmaz, ami egy olyan természetes vegyület, amelynek segítségével pillanatok alatt visszanyerheted az energiádat. Tojás: könnyen hozzáférhető, egészséges alapanyag, amit számos formában elkészíthetünk. Ráadásul mindenhogyan lendületet ad a naphoz!

