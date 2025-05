Sokkoló hekkárak Tatán: ennyibe kerül most egy adag az Öreg-tónál

A szóban forgó helyen a hekket nem súlyra, hanem darabra árulják, ami sokakat ért meglepetésként. A panaszok nyomán több újságíró is utánajárt, mennyibe kerül jelenleg a hekk Tatán és környékén. A hekkárak több helyen 600–1000 forint/10 dekagramm között mozognak, ami egy fél kilós hal esetében 3000–5000 forint közötti árat jelent – még így is jelentősen alacsonyabbat, mint a híres 7000 forintos tatai hekk – írja a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál a Pénzcentrumra hivatkozva.

A hekkárak hirtelen megugrása sokakban felháborodást váltott ki

Fotó: Shutterstock

A drágább ételt kínáló büfé tulajdonosa szerint az ár indokolt: állítása szerint náluk más minőségű hekk kapható, amit jobban előkészítenek, tisztítanak, csomagolnak. Ugyanakkor a vendégek közül sokan kétkedve fogadták ezt az érvelést, hiszen a hal mérete és íze nem tért el látványosan az olcsóbb helyeken kapható verzióktól.

Hekkárak a környéken

A tatai hekk mellett a környék más helyein is vizsgálták az árakat: például a Várárok teraszon 990 forint, a Szörf Bisztróban 600 forint, míg a Dunaalmási Almási Lángosnál 800 forint 10 dekagrammja. Tardoson és Neszmélyen is hasonló, vagy kedvezőbb hekkárak fogadják a vendégeket. A balatoni hekkárak szintén 800–1000 Ft/10 dkg körül alakulnak.

Bár a hekk jellemzően import hal – az argentin partokról érkezik hazánkba –, az árak közötti különbségek még így is megdöbbentők. A tatai Öreg-tó partja tehát most nemcsak természeti szépsége, hanem meglepően magas hekkárai miatt is hírhedtté vált. Aki idén nyáron Tatán enne hekket, érdemes előre tájékozódnia, nehogy kellemetlen meglepetés érje.

