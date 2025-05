Nem zöldség és nem gyümölcs, mégis sokkal többet kellene enni belőle

Van egy élelmiszercsoport, amelyet méltatlanul mellőznek ma sok konyhában. Ez az alapanyag nagyszüleinknél rendszeresen, akár hetente többször is tányérra került, de a legmodernebb vegán éttermek is kedvelik, az influenszerek pedig ódákat zengenek róla. Kitaláltad már, miről van szó? A hüvelyesekről.

hüvelyesek

Hüvelyesek: bab-, borsó-, lencsefélék

A hüvelyesek (más néven pillangósvirágúak) olyan zárvatermő növények, amelyek termése egy hosszúkás tokban fejlődik. Hüvelyes például a bab (a vesebab, a fehér- és fekete-, de még zöldbab is), a borsófélék, a különböző színű lencsék, a csicseriborsó és a szójabab is.

Nagyszüleink talán nem is tudták, milyen remek alapanyagok ezek egészségünkre nézve, mégis rendszeresen fogyasztották őket, hiszen remekül száríthatók, így ha jó volt a termés, akár évekre is el tudtak raktározni belőlük. Nem véletlen, hogy sok családban a pénteki, hagyományosan húsmentes menü például bab felhasználásával készült – tányérra kerülhetett egy sűrű bableves, babfőzelék vagy akár tört paszuly –, ezek hús nélkül is laktató, finom fogások, amelyek hosszú ideig erőt adnak a munkához.

Miért érdemes hüvelyeseket fogyasztani?

Kiváló fehérjeforrások:

A vegetáriánus vagy vegán étrenden élők nagyon kedvelik a hüvelyeseket, hiszen azok rengeteg fehérjét tartalmaznak: 100 gm száraz babban 22,3 gm fehérje van, míg ugyanennyi sárgaborsóban közel 22 gm.

Magas a rosttartalmuk:

Ahhoz, hogy egészségesek maradjunk, szervezetünknek szüksége van rostokra. Ezek lassítják a szénhidrátok felszívódását, illetve eltelítik az emésztőrendszert, így hosszú ideig képesek teltségérzetet adni. Szintén ők segítik a bélben a jó baktérium-egyensúly megteremtését és megtartását. Szerencsénkre a hüvelyesek telis-tele vannak rostokkal.

Alacsony a zsírtartalmuk:

Napjainkban a legtöbben elég zsírt esznek, ugyanis a feldolgozott élelmiszerek, illetve a különböző kifőzdékben, menzákon vásárolható ételek kellőképpen zsírosak – de ha nem figyelünk oda, otthon is hamar összejön a (túl sok) zsírfogyasztás. Ha valamilyen hüvelyesből készítünk főzeléket, levest, akár hozzáadott zsír nélkül is remek, tartalmas fogást tálalhatunk – és az alapanyagok természetes zsírtartalmától sem kell majd tartanunk.