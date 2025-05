Egyetlen ingyenes konyhai praktika, amitől instant jobb lesz az étel

Mind tudjuk, hogy vannak ételek, amelyek nyersen finomabbak, mások főve. Azzal is tisztában vagyunk, hogy a zöldségeket érdemes, sőt meg is kell mosni a legtöbb esetben, míg a tésztát vagy a rizst nem mindig érdemes. Arról viszont, melyik alapanyagot áztassuk be és miért, már kevesebbet tudunk! Pedig a hüvelyeseket, bizonyos olajos magvakat, álgabonákat érdemes hosszabb-rövidebb ideig vízbe helyezni mielőtt főzni kezdünk.

Öt érv az alapanyagok áztatása mellett

1. Csökkenti az alapanyagokban a fitinsavak mennyiségét

A fitinsav a Mindmegette leírása alapján egy természetes vegyület, ami a növény védekezési mechanizmusának része, és segít megóvni a magokat a korai csírázástól. Sajnos az ember bélrendszerébe kerülve ez az anyag lassíthatja a vas, a cink, a kalcium és a magnézium felszívódását, ami hosszú távon tápanyaghiány kialakulásához vezethet. Jelen van például a zabban, ezért azt is érdemes beáztatni, ha a recept ezt lehetővé teszi. Így a fitinsav az áztatólében marad, a zab pedig egészségesebb lesz.

2. Csökkenti a tanninok és polifenolok mennyiségét

Számos gyümölcsben, zöldségben, magvakban de még néhány italban is található polifenol. Fontos antioxidánsforrás, ugyanakkor néhány ásványi anyag és fehérje felszívódását gátolja, emiatt fogyasztásakor mértékletesség javasolt – hívja fel a figyelmet a PickUpLimes írása.

3. Csökkenti bizonyos „rossz anyagok” mennyiségét

A babfélékben, borsóban, lencsében számos szervezetünk számára hasznos tápanyag van. Ugyanakkor tartalmaznak néhány olyan vegyületet, amely a tápanyagok beépülését gátolni tudja – jó hír, hogy ezeket egy kiadós áztatás során ki tudjuk vonni a hüvelyesekből.

4. Eltávolítja a gázképződést okozó vegyületeket

Sokan tapasztalják, hogy bizonyos hüvelyesek fogyasztása után felfúvódnak. A szervezetünk számára sokkal könnyebben emészthető lesz a bab, a sárgaborsó de a lencse is, ha főzés előtt hagyjuk néhány órát vízben állni az alapanyagokat. Az áztatóvizet távolítsuk el, és akinek igazán érzékeny az emésztőrendszere, az első forralás után a főzővizet is öntse le az ételről. Így garantáltan könnyebben emészthető lesz a fogás.