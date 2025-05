Durva egészségügyi problémákat okozhatnak az instant levesek

A gyors, olcsó és népszerű instant levesek komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek, figyelmeztet Dr. Tim Tiutan onkológus, a New York-i Memorial Sloan Kettering Rákközpont belgyógyásza. Egy Instagram-videóban, amelyet már több mint 88 ezren láttak, elmondta: a túlzott sóbevitel meggyengítheti a gyomor nyálkahártyáját, elősegítve a Helicobacter pylori nevű baktérium elszaporodását. A doktor szerint a rendszeres magas sóbevitel akár 55 százalékkal is növelheti a gyomorrák kialakulásának esélyét, és duplázhatja a kockázatot, ha H. pylori is jelen van.

Gyomorrákot okozhatnak az instant levesek.

Fotó: Shutterstock

A Helicobacter pylori baktériumot az emberek mintegy 40 százaléka hordozza, és bár a legtöbb esetben tünetmentes, gyomorfekélyt, puffadást, émelygést és akár rákot is okozhat.

A túlzott sóbevitel nemcsak fokozza a baktérium kóros hatásait, hanem gyulladást és károsodást is előidéz a gyomorban. Az angol Egészségügyi Szolgálat (NHS) legfeljebb napi 6 gramm (egy teáskanál) só fogyasztását javasolja, azonban kutatások szerint sok felnőtt ennek többszörösét viszi be naponta.

Egy brit kutatás szerint azok, akik gyakran sózzák meg ételüket az asztalnál, akár 41%-kal nagyobb eséllyel betegednek meg gyomorrákban, mint azok, akik ritkán vagy soha nem teszik ezt. Egy másik, a British Journal of Cancer folyóiratban megjelent tanulmány kimutatta: a sóban gazdag étrend megkétszerezheti a gyomorrák kialakulásának valószínűségét.

Aggasztó trend: fiatal felnőttek körében nő a gyomorrák előfordulása

Miközben az idősebbek körében csökken a gyomorrákos esetek száma, az utóbbi években évente 2 százalékkal nőtt a diagnózisok száma az 50 év alattiak körében. Különösen riasztó, hogy ezen fiatal páciensek fele már előrehaladott stádiumban kerül orvoshoz, ahol a túlélési esélyek rendkívül alacsonyak: a négyes stádiumban a 10 éves túlélési arány mindössze 20%.

A betegség évente 6 500 britet és 30 000 amerikait érint, a halálesetek száma pedig 4000 és 11 000 fő körül mozog.

A gyomorrák tünetei közé tartozik az emésztési zavar, az étvágytalanság, teltségérzet, vér a székletben, hányinger, illetve vérrögképződés.