Inzulinrezisztencia tünetei – vegyük észre, mikor jelez a szervezetünk

Az inzulinrezisztencia egy olyan anyagcserezavar, amelyről sokan nem is tudják, hogy érintettek – egészen addig, amíg a panaszok el nem kezdik megnehezíteni a mindennapokat. Bár elsőre ártalmatlannak tűnhet, valójában ez a 2-es típusú cukorbetegség előszobája. A jó hír viszont az, hogy ha idejében felismerjük az inzulinrezisztencia tüneteit, még visszafordíthatjuk – írja a Beol.

Sokan csak legyintenek a fáradtságra vagy a nehezen leadható kilókra, pedig ezek az ártalmatlannak tűnő panaszok valójában az inzulinrezisztencia tünetei is lehetnek.

Fotó: Unsplash

Inzulinrezisztenciáról akkor beszélünk, amikor a sejtek kevésbé reagálnak az inzulinra, vagyis a hasnyálmirigy által termelt hormonra, amely segít a glükóz bejuttatásában a sejtekbe. Mivel a sejtek nem reagálnak megfelelően, a szervezet egyre több inzulint próbál előállítani, hogy kompenzálja az ellenállást. Ez azonban hosszú távon nem fenntartható, a hasnyálmirigy kimerülhet, és a vércukorszint elkezd emelkedni.

Az inzulinrezisztencia tünetei

Sokan eleinte csak annyit vesznek észre, hogy gyakrabban fáradtak, ingerlékenyebbek, nehezebben koncentrálnak. Előfordulhat, hogy valaki sokat eszik, mégis folyton éhes marad, különösen a gyorsan felszívódó szénhidrátokat kívánja.

A túlsúly, különösen a hasi elhízás is figyelmeztető jel lehet, de gyakori, hogy valaki épp fogyási nehézségekkel küzd, annak ellenére, hogy keveset eszik és mozog is.

A nőknél sokszor a rendszertelen menstruáció, a fokozott szőrnövekedés vagy a teherbeesési nehézségek hívják fel a figyelmet az inzulinrezisztenciára.

Jellemző lehet még a bőr sötétebb elszíneződése főként a nyak, hónalj vagy combhajlat területén.

Az érintettek gyakran panaszkodnak arra, hogy napközben is jelentkezik álmosság, főleg étkezések után. Ez nemcsak kellemetlen, de hosszú távon a teljesítményt is rontja, és mentálisan is kimerítő lehet. Gyakoribbá válhatnak továbbá a bőrproblémák, gyulladások.

Az időben felismert inzulinrezisztencia tünetei lehetőséget adnak arra, hogy még a diabétesz kialakulása előtt közbeavatkozzunk. Megfelelő életmóddal – egészséges táplálkozással, rendszeres testmozgással és szükség esetén gyógyszeres kezeléssel – az inzulinrezisztencia sok esetben visszafordítható.

A teljes cikket és megelőzési tippeket IDE kattintva olvashat.