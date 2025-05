Felejtse el Bordeaux-t – a legizgalmasabb borok ma Prága és a Fekete-tenger között születnek

A 40 éves kommunizmus sem tudta elnyomni a régió bor iránti szenvedélyét, sőt, a borfogyasztás sok esetben a kulturális ellenállás egyik formájává vált. Míg Nyugat-Európa sokáig alig vett tudomást erről a fellendülésről, a régió mára a modern és kísérletező borászat egyik központjává vált. Kelet-Európa borászata napjainkban reneszánszát éli – írja a Welt.

Kelet-Európa borászata aranykorát éli.

Fotó: Kelsey Knight / Unsplash

Hazánk büszkén képviselteti magát Kelet-Európa borászatai között

Magyarország borászati térképén Tokaj továbbra is központi szerepet játszik.

Az édes aszú mellett azonban egyre nagyobb teret nyernek a száraz furmintok.

Eger időről-időre újraértelmezi a bikavért, míg Villány a vörösborai miatt – különösen a Cabernet Franc és Kékfrankos révén – tűnik ki. A Balaton és Somló környéki fehérborok pedig egyedi vulkanikus karakterük miatt kerültek a figyelem középpontjába.

Magyarország ugyanakkor nem csak borfajták terén, hanem hatékonyabb termelés és a környezetkímélő megoldások fejlesztésén is remekel. Korábban írtunk például arról, hogy a Varga Pincészet és a Pécsi Tudományegyetem közös projektjének eredményeképpen létrejött egy betegségeknek ellenálló szőlőültetvény, ami azért is nagy szó, mert így akár 80-90%-kal kevesebb növényvédőszer is elegendő a permetezési fázisban. Ennek pedig a természet különösen hálás lesz.

Hegymagas - Balaton-felvidék

Fotó: Cserna Zsolt / Unsplash

Tőlünk északra

Csehország és Szlovákia bár már 30 éve külön utakon jár, de a bortermelésben egyaránt felfelé ível teljesítményük.

Csehországban, különösen Dél-Morvaországban, egyre jellemzőbb az úgynevezett "biodinamikus" gazdálkodás, amely lényege, hogy a gazdálkodó a természeti elemeket összhangban és narancsborok jellemzik az új generáció stílusát. A kevésbé ismert Melnik régió pedig Pinot Noir-jaival lepi meg a borvilágot.

Szlovákia a Duna túloldalán ad otthont kiváló rizlingeknek és kékfrankosoknak.

A pozsonyi és modrai dűlők mellett Tokaj szlovák része is figyelemre méltó, ahol a száraz furmintok egyre nagyobb hangsúlyt kapnak.

Lengyelország a klímaváltozás hatására vált borászatilag lényeges tényezővé. A nyugati régiók, különösen Szczecin környéke, olyan fehérborokat produkálnak, melyek megközelítik a német stílust. A biodinamikus kisborászatok úttörők a régióban.