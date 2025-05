Nemcsak szép, de isteni is! Mutatjuk, hogyan fogyaszthatjuk a magnóliafa virágát

A magnóliafa, vagy más néven liliomfa a világ egyik legősibb virágzó növénye. Fosszilis leletek bizonyítják, hogy a magnóliafajok már több, mint 95 millió évvel ezelőtt is léteztek. Érdekesség, hogy nem méhek, hanem bogarak porozzák be. Eredetileg Kelet-Ázsiából, illetve Észak-Amerikából származik, ahol már ősidők óta hasznosítják a konyhaművészetben, amellett, hogy a díszkertek egyik ékköve is a mutatós rózsaszín virága miatt. Európában a 18. század óta vált ismertté, első sorban botanikus kertek és parkok díszfájaként.

Azt azonban még mindig kevesen tudják róla, hogy virága fogyasztható!

Fontos megjegyezni, hogy csak a sziromlevelek fogyaszthatóak étkezési célra, a fa kérge vagy a virág közepe, vagyis az ivarlevelek nagyobb dózisban ugyanis mérgezőek.

Egzotikus fűszer

A sziromlevelek íze érdekes módon a gyömbérre hasonlít. Különösen Angliában, ahol a magnóliafák már régóta népszerűek, a szárított, majd finomra őrölt szirmokat fűszerként is használják. Tökéletesen passzol például salátákhoz, desszertekhez vagy süteményekhez. Mutatós díszítésként is felhasználhatjuk a szárított leveleket.

Teaként is isteni

Először szárítsuk meg napon a frissen szedett sziromleveleket, de ha gyorsabban szeretnénk elérni a hatást, akkor sütőbe is betehetjük alacsony hőfokra, körülbelül 50 °C fokra. Ugyan a virágok szárítás után kicsit barnássá válnak, de jellegzetes aromájuk megmarad.

Savanyítás

A következőképpen járjunk el:

Először forraljunk fel 350 ml rizsecetet 50 g cukorral és egy csipet sóval Ezt követően a folyadékba tegyünk körülbelül 100 g frissen szedett, átöblített magnólialevelet (de csak a sziromleveleket, hiszen mint fent írtuk, a virág többi része mérgező lehet!) Végül öntsük steril, csíramentesített befőttes üvegbe és légmentesen zárjuk le. Pont, mintha befőttet vagy lekvárt tennénk el.



Jamie Oliver mesterséf szerint a savanyított magnólia virág tökéletesen illik a rizs-, illetve tésztaételekhez.

Kisütve is fogyasztható

Végezetül még egy plusz tipp, ha szeretnénk a magnóliával kísérletezni. Elkészíthetjük ugyanúgy, mint a bodzavirágot: sűrű palacsintatésztába mártva, olajban kisütve, majd porcukorral meghintve. Tökéletes tavaszi vendégváró desszert, ami biztos, hogy mindenkit levesz majd a lábáról – írja a Freizeit magazin.