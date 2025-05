Eláruljuk, mi a legújabb őrület, a nok and cheese

A nok and cheese fúziós étel, de ez ne riasszon el senkit attól, hogy megkóstolja. Ötvözi az amerikai klasszikus, a legismertebb komfortkaja, a mac and cheese, azaz a sajtos tészta és a hagyományos magyar fogás, az alapételnek számító tojásos nokedli receptjét. Az eredmény pedig egy extrán sajtos és krémes, ízletes és laktató fogás. A nok and cheese mondhatni egy rakott nokedli, ami olyan finom, hogy új kedvencre lel benne a család.

A nok and cheese az amerikai sajtos tészta, azaz a mac and cheese és a magyar tojásos nokedli szerelemgyereke.

Fotó: MÓRICZ ISTVÁN / MINDMEGETTE

Nok and cheese

Hozzávalók:

15-20 dkg füstölt, húsos szalonna

A sajtmártáshoz:

2 ek. liszt

5-6 dl meleg tej

1/4 tk. őrölt szerecsendió

8-10 levél medvehagyma

só

30-35 dkg reszelt sajt

A nokedlihez:

4 db tojás

4 ek. tejföl

25-30 dkg liszt

só

vaj a tepsi kikenéséhez

A salátához:

4 db szívsaláta

olívaolaj

1 ek. balzsamecet

Elkészítés:

Egy serpenyőben alacsony hőfokon időnként kevergetve zsírjára pirítjuk a felkockázott szalonnát. Ha elkészült, kivesszük egy tálkába, és a serpenyőben visszamaradt zsiradékon folyamatos kevergetés mellett pirítani kezdjük a két evőkanál lisztet. Ha a liszt felvette az zsiradékot, 1-2 percig tovább pirítjuk, majd a rántásalaphoz fokozatosan hozzáöntjük a meleg tejet, közben folyamatosan kevergetjük, hogy szép csomómentes legyen a végeredmény. Ha besűrűsödött, fűszerezzük őrölt szerecsendióval, majd hozzáadjuk a felaprított medvehagymát, ha szükséges enyhén sózzuk, óvatosan, mert a szalonna és a sajt is sós. Elkeverjük, majd levesszük a tűzről. Végül hozzáadjuk a reszelt sajt kétharmadát, és addig kevergetjük, amíg a sajt szépen megolvad. Felhasználásig lefedve félretesszük. A tejfölös nokedlihez először egy nagyobb lábasban vizet forralunk, alaposan megsózzuk. Közben a tojásokat a tejföllel alaposan kikeverjük, és hozzáadunk annyi lisztet, hogy még kissé terülős tésztát kapjunk, majd megsózzuk. Fontos, hogy a nokedli tésztáját nem keverjük teljesen ki, nyugodtan maradhatnak benne lisztgöbök. Ha kikeverjük teljesen, akkor kemény lesz a galuska. Az elkészült nokedlitésztát szaggató segítségével a forrásban lévő vízhez adjuk. Ha nincs szaggatónk, akkor deszkára vagy tányérra borítjuk, és kanállal vagy késsel szaggatjuk a forrásban lévő vízbe. A nokedlit addig főzzük, amíg feljön a víz tetejére, ezután leszűrjük, majd összekeverjük a sajtmártással. Egy tepsit kivajazunk, ebbe öntjük a sajtos nokedlinket, a tetején egyenletesen eloszlatjuk a sült szalonnát, megszórjuk a maradék reszelt sajttal, és betesszük a 190 fokra előmelegített sütőbe nagyjából 20 percre, addig, amíg a tetején a sajt szép pirosra sül. Közben a salátaszíveket megmossuk, lecsepegtetjük, majd félbevágjuk, és egy serpenyőben kevés olívaolajon mindkét oldalukat nagyjából 1-2 perc alatt megpirítjuk. Az elkészült salátát balzsamecettel meglocsoljuk. Az elkészült nok and cheese-t melegen tálaljuk, megszórjuk apróra vágott medvehagymával és a sült salátát kínáljuk mellé.

Ha további íncsiklandó receptekre is kíváncsi, látogasson el a Mindmegette oldalára!