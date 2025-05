Nutella: itt az új változat, amit több mint öt évig fejlesztettek

A Ferrero ikonikus Nutella terméke, amely évtizedek óta emberek millióit boldogítja szerte a világon, most egy teljesen új dimenzióba lép. Az édes mogyorókrém, amely a pirítósra, gofrira, palacsintára kenve, vagy akár egyszerűen kanálról fogyasztva is csodás élményt nyújt, most egy új, innovatív változattal bővül. A Nutella földimogyorós verziója, amelyet öt évnyi fejlesztés után mutatnak be, minden mogyoróvaj-rajongó álmát valóra váltja. A kérdés már nem az, hogy mogyoróvajat vagy Nutellát válasszunk, mert most mindkettőt élvezhetjük - hívta fel a figyelmet a Mindmegette.

Nutella. Fotó: QUENTIN DE GROEVE / Hans Lucas

A Nutella és a Mogyoróvaj: két világ találkozása

A mogyoróvaj, amely alapvetően földimogyoróból készül, természetes ízével és krémes vagy darabos textúrájával már régóta kedvelt termék a világ számos táján. Emellett a mogyoróvaj változatai gyakran kevés hozzáadott cukrot és sót tartalmaznak, így egészséges alternatívát kínálnak.

Ezzel szemben a Nutella, amelynek fő összetevője a törökmogyoró, édességével, csokoládés ízével és selymes, krémes állagával vált világszerte ismertté.

Sokan élvezik mindkét terméket, de az új Nutella Peanut lehetőséget ad arra, hogy a két ízvilágot egyszerre kóstolhassuk meg. Az új termék ötvözi a Nutella hagyományos, kakaós mogyorókrémes ízét a pörkölt földimogyoró finom aromájával, így egy egészen új élményt kínál a fogyasztóknak.

A krémes állag megmarad, így tökéletesen kenhető marad, és ideális választás reggelire, süteményekhez vagy akár egy finom snackhez. A földimogyoró és a kakaó tökéletes egyensúlyban van, így minden falat élvezetes, és mindenki megtalálhatja benne a kedvenc ízét.

A Ferrero öt éven keresztül dolgozott a földimogyorós Nutella tökéletesítésén. A fejlesztés során a cég célja az volt, hogy megőrizzék a Nutella jellegzetes sima, kenhető állagát, miközben hozzáadják a földimogyoró finom pörköltségét és diós ízét.

A Nutella földimogyorós változata 2026 tavaszán kerül piacra az Egyesült Államokban, ahol Illinois államban gyártják majd. A termék egyelőre csak az amerikai piacra lesz elérhető, de a Ferrero nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a jövőben más régiókban, például Európában is forgalomba kerül.