Így készül a párizsis szendvicskrém, a gyerekek új kedvenc reggelije

A párizsi és a virsli is része a gyerekkorunknak, hozzátartozik az ízélményekhez. Egyes kutatások szerint nem egészséges nagy mennyiségben fogyasztani nagymértékben feldolgozott élelmiszereket, mint amilyen a párizsi is, de néha igenis belefér, mert finom és mert nosztalgikus. A gyerekek különösen szeretik a párizsit és a virslit is, így a körükben biztos sikert arat majd ez a párizsis szendvicskrém is.

Ez a párizsis szendvicskrém lesz a gyerekek új kedvence.

Fotó: Gyarmati László / © Mindmegette

A gyerekek és a felnőttek is rá tudnak unni egy idő után az alap szendvicskrémekre, mint amilyen a vaj, a margarin, a sajtkrém vagy a májas. Ilyenkor jó, ha ismerünk egy-két különlegesebb, hamar összedobható alternatívát, mint amilyen a kolbászkrém, a töpörtyűkrém, a klasszikus körözött, a magas fehérjetartalmú tojáskrém vagy a párizsis szendvicskrém.

Ennek a szendvicskrémnek a fő összetevője a párizsi, de kerül bele tojás és krémsajt is, a fűszerezésről pedig a fehérbors, valamint a snidling gondoskodik. Reggelire, tízóraira, uzsonnára és még vacsorára is szuper választás, kenhetjük kenyérre, kiflire, zsemlére, bármilyen péksüteményhez passzol.

Párizsis szendvicskrém

Hozzávalók:

20 dkg párizsi

3 db főtt tojás

1 ek. majonéz

1 ek. mustár

só

fehérbors

1 csokor snidling

25 dkg mascarpone

Elkészítés:

A párizsit nagy lyukú reszelőn egy tálba reszeljük, így gyorsabb, mint késsel apróra vágni. Hozzáreszelünk még két-három főtt tojást is. A krém egyik fűszere a snidling, ezt apróra metéljük és a párizsis-tojásos keverékhez adjuk. Fűszerezzük fehér borssal, sóval és átkavarjuk. Ízesítjük mustárral és majonézzel és annyi krémsajtot adunk hozzá, hogy jól kenhető állagú krémet kapjunk. Kóstolás után még sózhatjuk, ha szeretnénk. A párizsis szendvicskrém a hűtőben egy-két napig simán eláll, de úgysem bírja ki ilyen sokáig. Ehhez a recepthez érdemes megvenni a rúd párizsit és azt reszeljük le. Elkészíthető szeletelt párizsiból is, azt akkor késsel vágjuk fel vékony csíkokra.

Ha további ínycsiklandó receptekre is kíváncsi, keresse fel a Mindmegette oldalára!