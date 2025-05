Rossz hír az allergiásoknak, fokozatosan emelkedik a pollenkoncentráció

A közlemény szerint a pázsitfűfélék pollenszórása fokozódik, miközben a tavaszi fák virágzása már a végéhez közeledik az Aerobiológiai Monitorozási Hálózat friss adatai szerint. A májusi esőzések és a lehűlés átmenetileg csökkentették a pollenterhelést, azonban a közelgő melegedés hatására a következő napokban gyorsan nőhet a virágpor mennyisége a levegőben - írták. Az allergiások számára azt javasolták, hogy kövessék a központ naponta frissülő polleninformációs szolgáltatását, amely az MTVA csatornáin is elérhető, az időjárás-jelentést követően.

Már megjelentek a kora nyári gyomok és a pázsitfűfélék.

Fotó: Science Photo Library via AFP

Pázsitfűfélék: marad a pollenterhelés

Közölték azt is, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint a napokban még lehetnek záporok és zivatarok, de ezek hatása csak átmeneti enyhülést hozhat a pollenterhelésben, elmúltukkal ismét melegedés várható, amelynek hatására a pázsitfűfélék virágporának koncentrációja gyorsan emelkedhet: sok helyen elérheti a magas, sőt akár a nagyon magas szintet is. Emellett elkezdődött a csalánfélék virágzása is, pollenjük az ország nagy részén közepes mennyiségben lehet jelen.

A lórom és az útifű pollenje is egyre gyakoribb, több helyen már tüneteket válthat ki az arra érzékenyeknél. A tavaszi fák közül már csak néhánynak - például a tölgy, az eperfafélék vagy a fenyőfélék, a ciprus- és tiszafafélék - virágpora fordul elő a levegőben kisebb mennyiségben. A pollenterhelés mérséklésében a kert- és földtulajdonosoknak is fontos szerepük van: a fűfélék virágporára sokan allergiásak, ezért ebben az időszakban különösen fontos a rendszeres fűnyírás és kaszálás.

A pollenre érzékenyek lehetőleg ne tartózkodjanak a szabadban a fűnyírás ideje alatt, amennyiben ez nem lehetséges, viseljenek maszkot - javasolja a népegészségügyi központ, megjegyezve: beltérben is sok pollen rakódhat le, ezért javasolt a gyakori, nedves portörlés. A közlemény alapján ebben az időszakban a levegőben szálló nyárfaszösz sokak számára kellemetlen jelenség, azonban nem okoz allergiás tüneteket, mivel nem tartalmaz allergéneket. A nyárfaszöszök szóródása várhatóan június elején véget ér, így érdemes erre az időszakra időzíteni a légszűrők cseréjét vagy tisztítását - áll a közleményben.