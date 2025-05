Mutatjuk, hogyan készül az igazán pikáns tojáskrém – videó

A tojás fantasztikus alapanyag, hiszen sokoldalúan felhasználható, ráadásul elképesztően egészséges. Tojásból rendszerint rántotta, tükörtojás és omlett készül, meg persze főtt formában is imádjuk, ki lágyabban, ki teljesen megfőzve szereti a sárgáját. Legyen bármelyik is, a főtt tojás nemcsak önmagában jó, nemcsak vajas kenyérre helyezhetjük vagy a rakott krumpliba rétegezhetjük a szeleteket, hanem készíthetünk belőle tojáskrémet is.

A pirított bacontől lesz pikáns a tojáskrém.

Fotó: Mindmegette

A tojáskrém remek szendvicsfeltét, amire extra sonka vagy szalámi sem kell, ugyanis ez a kence magában elég ízletes és laktató is. Mivel a tojás viszonylag semleges alapanyag, nagyon jól variálható, hogy milyen fűszereket adunk hozzá, sőt a főtt tojás reszelt formában akár töltelékanyag is lehet. Gazdagíthat más krémet is, mint például a párizsis szendvicskrémet.

A tojás ezúttal viszont nem mellékszereplő, hanem főszereplő lesz. Az oldalán a népszerű baconnel és a szintén kedvelt jalapeno paprikával készül ez a különlegesen sokszínű étel.

Pikáns tojáskrém

Hozzávalók:

4 db tojás

4 ek. majonéz

2 ek. tejföl

1 ek. mustár

5-6 karika jalapeno

10 dkg bacon

1 kis marék petrezselyem

só

Elkészítés:

A baconös tojáskrém elkészítéséhez a tojásokat 15 perc alatt keményre főzzük. A bacont kockára vágjuk és száraz serpenyőben, alacsony hőfokon lepirítjuk. A főtt tojásokat megpucoljuk, nagy lyukú reszelőn egy tálba reszeljük. Hozzákanalazzuk a majonézt és a tejfölt, és az egészet egy spatulával összekeverjük. Hozzáadjuk a mustárt, az apróra vágott jalapenjo paprikát, a pirított bacont, a kisült zsírját és az apróra vágott petrezselymet. Ízlés szerint sózzuk és alaposan összekeverjük. Tálalásig hűtőben pihentetjük.

