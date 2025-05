Fillérekből készül az egészséges házi reggeli

A reggeli a nap egyik legfontosabb étkezése, mégis könnyebben „elfelejtkezünk” róla, mint a vacsoráról. Rohanunk és nem is eszünk, vagy éppen a buszon munkába menet tömjük be a sarki pékségben vásárolt árut. Ezzel viszont nemcsak pénztárcánk, de egészségünk számára is előnytelen alkut kötünk. Mind tudjuk, hogy a feldolgozott élelmiszerek, cukros gabonapelyhek és fehér lisztes péksütemények helyett jobb lenne egy rostokban és fehérjében gazdag, lassan felszívódó szénhidrátokat biztosító reggelit fogyasztani. A granola éppen ilyen.

A granola kifejezetten egészséges reggeli. Fotó: Unplash

Egészséges reggeli: mi az a granola?

A granola a reggelizőpelyhek remek alternatívája. Alapját a sült zabpehely adja, illetve különböző diófélék, olajos magvak, valamilyen zsiradék és folyékony édesítőszer, például méz vagy juharszirup. Kapható belőle natúr változat, de többféle fűszerezéssel (vanília, fahéj) is beszerezhetjük, és sokféle aszalt gyümölcsös terméket is találunk az üzletek polcain. Jellemzően jó minőségű granolát kínálnak az élelmiszerüzletek, drogériák, ugyanakkor – mint sok más esetben – a granola is olcsóbb, ha magunknak készítjük. Ráadásul egy jó receptet követve könnyen lehet, finomabb is lesz!

Érvek a granola mellett

Sokféle érvet sorolhatunk a granolafogyasztás mellett. Csak hogy az alapokat említsük:

• Magas a rosttartalma az alapját adó zabnak köszönhetően. A rostok segítik az emésztést, támogatják a bélrendszer egészségét és sokáig eltelítik az embert.

• Energiát ad: jó szénhidrátforrás, gyorsan és tartósan biztosít energiát a szervezetnek.

• Egészséges zsírokat tartalmaz: a granolában található diófélék és magvak telítetlen zsírban gazdag alapanyagok, így támogatják többek között a szív és a hormonális rendszer egészségét.

• Jó fehérjeforrás: a granola alkotóelemei fehérjedúsak, ráadásul sokan joghurttal vagy tejjel fogyasztják a keveréket, ami extra fehérjét biztosít. Fehérjére pedig szüksége van például az izmainknak és még abban is segítenek, hogy hosszú ideig jóllakottak legyünk.

• Vitaminokban gazdag: a granola rengeteg mikrotápanyagot tartalmaz, az alapváltozatban is elég sok például a B-vitamin, a magnézium és a cink.

A Mindmegette receptje szerint így készül egy igazán jó granola.