Titkos felvidéki recept: a rongyos nálad is kedvenc lesz!

„Egy ikonikus ételt hoztam most, aminek a receptjét még soha senki sem tette közé. Lehet, hogy ezért megköveznek, de a rongyos és a parázsolt krumplileves receptje nem maradhat titokban” – állította Szarka Zsófi. Mint elmondta, a Győrtől jó negyven kilométerre található Nádszegen szeretett szombati menü a rongyos és a parázsolt krumplileves. Megannyi tulajdonsága miatt kedvelik őket a háziasszonyok: költséghatékonyak, kevés alapanyag kell hozzájuk, hamar elkészülnek, laktatók és hihetetlenül finomak is. A legenda szerint Nádszegen sok úriembernek a belső zsebében mindig akad egy darab rongyos, ami védi a baj és az éhség ellen. A házaknál is gyakorta készül ez a finomságn. Nemcsak levesekhez fogyasztják, hanem mindenféle étel mellé kínálják, különösen az ünnepek környékén.

A rongyos akkor az igazi, ha jár mellé krumplileves is

Mi az a rongyos? Íme a receptje

Nehéz definiálni, mi is a „rongyos”, de aki egyszer megkóstolja, emlékezni fog rá. Az étel ízében a zsírban sült krumplis pogácsát idézi. Ha elkészítenénk, elsőként a krumplit kell megfőzni héjában, majd megpucolva alaposan összetörni. Sózzuk, borsozzuk, ütünk hozzá egy tojást majd liszttel keverve enyhén ragacsos tésztát gyúrunk belőle. Ezt olajozott felületen fél centi vastagra nyújtjuk és háromszor meghajtogatjuk, ahogyan a pogácsát szoktuk. A hajtogatások során mindig kenjük meg zsírral a tésztát és hintsünk rá egy kis búzadarát. Ha a hajtogatások között tíz percet pihentetjük a tésztát, könnyebb lesz vele dolgozni! Ha mindezzel kész vagyunk, ujjnyi vastagságúra nyújtjuk, rácsozzuk majd rombusz alakúra vágjuk a tésztát. Rongyos felével lefelé forró zsiradékba (ízlésünk szerint olajba vagy zsírba) helyezzük és középbarnára sütjük. Így lesz kívül ropogós, belül leveles és puha a rongyos.

A tökéletes eredmény érdekében ilyen arányokkal érdemes dolgozni:

Rongyos - Hozzávalók:

• 500g héjában főtt burgonya

• 1,5 ek só

• 300 g finomliszt

• 1 db tojás

• 1 kk őrölt bors

• 1 L étolaj

• 150g sertés vagy kacsazsír

• 50 g búzadara

Hogy lesz ebből leves?

Ha igazán autentikus módon készítenénk a fogást, érdemes a rongyos mellé parázsolt krumplilevest tálalni. Ezt az alábbi recept alapján készítsük: