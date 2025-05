Ez a legfinomabb sajttal töltött gomba titka

Az egyszerű ételeket a minőségi alapanyagok teszik különlegessé. Ha egy összetevőnek erős, jellegzetes és karakteres íze van, mint mondjuk egy kéksajtnak, akkor elég belőle egy kevés is, hogy megbolondítson és új szintre emeljen bármilyen ételt. A gombák többségében semleges ízűek, így remekül lehet játszani a fűszerekkel, akár a töltött gomba esetében is, amihez a friss zöldfűszerek és az aromás sajtok is nagyon jól passzolnak.

Kósa Kolos, a Mindmegette maestrója a tőle megszokott remek érzékkel párosította az ízeket ebben a töltöttgomba-receptben, ahol a kéksajt meghatározó, de mégsem tolakodó.

Fotó: MÓRICZ ISTVÁN / MINDMEGETTE

Ebben a receptben az alkotó, remek érzékkel párosította az ízeket, ahol a kéksajt meghatározó, de mégsem tolakodó, kiegészíti a kakukkfű és a rozmaring illatos aromáját, a sült bacon füstösségét és a szárított paradicsom édességét. Ez a töltött gomba az egyszerűsége ellenére (vagy miatta) igazi kulináris élmény. Íme, a recept:

Kéksajttal töltött gomba

Hozzávalók:

20 dkg bacon

80 dkg Portobello gomba vagy fehér csiperke

só

frissen őrölt fekete bors

3-4 tk. friss kakukkfű

1 tk. friss rozmaring

2-3 gerezd fokhagyma

15 dkg natúr krémsajt

20 dkg Lazur kéksajt

10 dkg szárított paradicsom

olívaolaj

Elkészítés:

A gombafejeket, nedves papírtörlővel megtisztítjuk, majd eltávolítjuk a tönköket, ezeket apróra vágjuk, majd felhasználásig félretesszük. Jöhet a tölteléket többi hozzávalója is. A bacont apró kockákra vágjuk, és egy serpenyőben, alacsony lángon kevergetve ropogósra pirítjuk, majd papírtörlőre szedjük, hogy a felesleges zsiradékot felszívja. Ugyanebben a serpenyőben a visszamaradt zsiradékon kevergetve 6-7 perc alatt megpirítjuk a felaprított gombatönköket, ízesítjük sóval és borssal. A pirítás vége felé fűszerezzük finomra vágott friss kakukkfűvel, rozmaringgal és zúzott fokhagymával, 1-2 percig kevergetve tovább dinszteljük, majd felhasználásig félretesszük. Következhet a töltelék összeállítása! Egy tálba tesszük a krémsajtot, hozzámorzsoljuk a Lazur kéksajt kétharmadát, a pirított gombatönköt, az apróra vágott szárított paradicsomot, valamint a kihűlt bacon kétharmadát. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, majd alaposan összekeverjük a töltelékalapot. Az elkészült tölteléket a gombafejek belsejébe adagoljuk, egyenletesen elosztjuk, majd a töltött gombafejeket kiolajozott, sózott tepsire tesszük, a tetejére Lazur kéksajtot morzsolunk, és a maradék pirított bacont is egyenletesen elosztjuk rajta. A csinos kis gombákat a 190 fokra előmelegített sütőbe helyezzük, és 20-25 percig sütjük, amíg a töltelék szépen megpirul, a gomba pedig megpuhul. Az elkészült gombát melegen tálaljuk, igazi ízrobbanás: a gomba földes ízjegyei, a bacon füstössége, a paradicsom édessége és a Lazur kéksajt kellemes, karakteres íze tökéletes harmóniát alkot.

