Ez a legfinomabb szezonális főzelék titka – videó

A répafőzelék mondhatni a finomfőzelék egyik változata, hiszen az ízük nagyon hasonló, csak borsó és karalábé sem kerül bele, de ugyanúgy a tej és a habarás adja meg a krémes állagát. Egyes óvodákban és iskolákban a menzán is találkozhattunk sárgarépa-főzelékkel, amihez fasírt, tükörtojás és sült virsli is lehet a feltét, de egy szelet friss és ropogós kenyérrel is remek ebéd. Egy sima, hétköznapi alapanyag pedig üde, frissítő ízélménnyé varázsolhatja.

Egyszerű, gyors és nagyon finom a sárgarépa-főzelék, ilyen jót egyik menzán se adtak

Fotó: Mindmegette

A menza étlapján a krumplifőzelék gyakori vendég volt, akárcsak a zöldborsóból, sárgaborsóból vagy tökből készült főzelékek. Habár a főzelék a magyar gasztronómia egyik sajátossága, valamiért rossz a híre, rossz a megítélése, sokan nem szeretik, sőt irtóznak tőle. Jól elkészítve azonban mindegyik finom, és ehhez nem kell sok, csak egy pici odafigyelés és egy kicsi csavar.

Sárgarépa-főzelék

Hozzávalók 2 főre:

1 ek. vaj

4-5 db sárgarépa

1-2 ek. liszt

1 dl víz

5 dl tej

só

bors

1 ek. cukor

1 tk. reszelt citromhéj

1 kis marék petrezselyem

Elkészítés:

Egy kis lábasban vajat olvasztunk és pirítani kezdjük a karikára vágott sárgarépát. Amikor kiengedte a színét, akkor rászórjuk a lisztet, elkeverjük és felöntjük egy kevés vízzel. Ezzel is elkeverjük, majd jöhet hozzá a tej. Megsózzuk, borsozzuk és ízesítjük egy kevés barna cukorral is. Felforraljuk, és beleszórjuk a reszelt citromhéjat és az apróra vágott petrezselymet. Ha kell, még sózzuk, és amikor megpuhultak a répák, akkor beledobunk egy kocka vajat, megvárjuk, amíg elolvad és már találhatjuk is.

Ha további ínycsiklandó receptekre is kíváncsi, akkor látogasson el a Mindmegette oldalára!