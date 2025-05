Így készül a legfinomabb spárgakrémleves

A spárga Magyarországon is megterem, sőt sok odafigyelést sem igényel a termesztése, így a konyhakertekben is termeszthető zöldség. Kimondottan egészséges, mégsem egy túl népszerű és kelendő alapanyag, pedig köretként, panírozva és krémlevesként is csodás étel készíthető a spárgából. Sokan ódzkodnak tőle, pedig egyszerű bánni vele, és mivel rövid a szezonja, most kell belőle sütni-főzni vele, amíg lehet.

A spárga szezonja olyan rövid, mint a medvehagymáé, ezért érdemes kihasználni, hogy frissen kapható és többféle finom ételt készíteni belőle, mint a spárgakrémleves.

A spárga rendszeres fogyasztása jó hatással van a szervezetünkre. A zöldség védi a szív egészségét, csökkenti a cukorbetegség kialakulásának kockázatát, segíti az emésztést, véd a szabad gyökök káros hatásától. Rendszeresen fogyasztva javul a bőrünk állapota, a spárga segít méregteleníti a szervezetünket, erősíti az immunrendszert és feltölt minket vitaminokkal, ásványi anyagokkal. A spárga szezonja májustól júniusig tart és ennek a zöldségnek a legegyszerűbb felhasználási módja, és legbiztosabb, ha krémlevest készítünk belőle.

Spárgakrémleves

Hozzávalók:

10 dkg bacon

1 tk. olívaolaj

1 fej vöröshagyma

1 csomag fehér spárga

6 dl víz

0.5 tk. őrölt szerecsendió

só

bors

1 tk. cukor

2 dl tej

1 gerezd fokhagyma

1 dl száraz fehérbor

A petrezselyemolajhoz:

1 csokor petrezselyem

1 dl extraszűz olívaolaj

A tálaláshoz:

10 dkg reszelt parmezán

Elkészítés:

A bacont felkockázzuk, egy lábasba kevés olívaolajat öntünk, és alacsony hőmérsékleten nagyjából 6-8 perc alatt zsírjára pirítjuk benne a bacont. Ha megpirult, kivesszük a lábasból, és tálalásig félretesszük. A vöröshagyma egyik végét keresztbe bevágjuk és a lábasba tesszük, a fás részétől megszabadított, meghámozott, feldarabolt spárgát is a hozzáadjuk, és 1-2 percig kevergetve pirítjuk. Felöntjük annyi vízzel, amennyi még nem lepi el teljesen, fűszerezzük szerecsendióval, ízesítjük sóval, borssal, pár percig főzzük. Hozzáadjuk a cukrot, a tejet, a megroppantott fokhagymagerezdet és végül a bort. Nagyjából 15 percig főzzük, amíg a spárga megpuhul. Ha kész, kivesszük a vöröshagymát és a fokhagymát, majd botmixer segítségével homogénre pürésítjük a levest (hagyhatunk egészben is spárgát, ha szeretnénk, csak vegyünk ki a levesből szűrőkanállal). Elkészítjük a petrezselyemolajat: egy csokor petrezselymet 1 dl extraszűz olívaolajjal botmixer segítségével pár percig pürésítünk. Tálaláskor a tányér aljára reszelt parmezánt szórunk, erre merjük a forró levest, rákanalazunk a petrezselyemolajból, megszórjuk a pirított baconnel, és már kanalazhatjuk is ezt a csodás, üde tavaszi levest.

