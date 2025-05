Egyetlen trükk, amitől minden uborkával készült fogás jobb lesz

Ahogy közeledik a nyár, egyre többen vágyunk friss ízekre. Nagyobb örömmel vásárol ilyenkor az ember finomabbnál finomabb színes zöldségeket, gyümölcsöket. A lekvárokat felváltják először a harsogó eprek, cseresznyék, majd jön a barack, szőlő. A zöldségeket pedig hamarosan a legtöbben már nem a fagyasztóból vagy a konzervdobozból, befőttesüvegből vesszük elő, hanem a piacokról, (szerencsésebbek a kertből) szerezzük be. Segítünk néhány trükkel, hogy a nyár egyik sztáralapanyaga, a grillezések és kovászolások főszereplője olyan finom legyen, mint talán még soha!

A nyár közeledtével az örök klasszikus paradicsom és paprika mellett sokaknál kerül majd a tányérra uborka – ha idén szeretnéd, hogy finomabb legyen, mint eddig bármikor, ezt az egyszerű trükköt vesd be az előkészítés során.

Ezzel a trükkel kell jól előkészíteni az uborkát

Az uborka nem véletlenül népszerű alapanyag. Nagyjából 95-97 százalékban tartalmaz vizet, kalóriát viszont alig, ezért is lett a diétázók egyik kedvenc zöldségféléje: 100 grammnyi belőle mindössze 16 kalóriát tartalmaz – hívja fel a figyelmet a Mindmegette.hu. Mint írják, e zöldség magas káliumtartalmának köszönhetően kitűnő vízhajtó, de tisztító és jótékony tulajdonságaiban a benne található jelentős mennyiségű kalcium, magnézium, foszfor és vas, továbbá a B1-, B2, B6-, valamint C-vitaminok összessége játszik döntő szerepet.

A vitaminok jórészt a héjban találhatók, ezért érdemes a friss, vegyszermentes zöldséget hámozás nélkül fogyasztani.

Megannyi ételben szívesen teszünk uborkát, legyen szó valamilyen salátáról, egy burgerről vagy akár egy olyan kenegetőről, mint a tzatziki. Nem mindegy azonban, hogy az étel készítése során mikor sózzuk meg a zöldséget. A só köztudottan elvonja a nedvességet: ha a szeletekre vágott vagy reszelt uborkát lesózzuk, hamar vizet enged a zöldség. A Serious Eats cikke szerint ez segít megőrizni az étel ropogósságát és megakadályozza a saláták vagy mártogatósok felvizeződését.

A praktika kiválóan működik saláták készítésekor, ahogyan a tzatziki-szerű kenegetősök esetében is. Vessük be akkor is, amikor szendvicsbe, burgerbe kerül az uborka, vagy ha sült, grillezett húsok mellé tálalnánk – így az előkészített uborka sem lesz szottyos.

Hogyan sózzuk az uborkát?

Szeleteljük fel a zöldséget akkora méretűre, ahogyan az ételben szeretnénk. Ezután egyenletesen sózzuk le: nagyjából egy közepes uborkára egy teáskanál só kell. Hagyjuk állni legalább 15 percig, de fél óra sem lesz sok neki. Ezután öntsük le a felesleges vizet – vagy gondoljuk át, nem tudjuk-e azt belefőzni például egy levesbe –, majd enyhén nyomkodjuk ki vagy papírtörlővel itassuk le az uborka felületén maradt nedvességet, és már készíthetjük is az ételt.