Ezt a hozzávalót sose tartsd a tűzhely mellett

Az olívaolajban rengeteg E-vitamin és másodlagos növényi anyag található. Ennek a remek kombinációnak köszönhető, hogy véd az agresszív oxigénmolekulák, az úgynevezett szabad gyökök ellen, melyek leginkább a környezeti behatások, például a stressz és a dohányzás miatt jönnek létre a szervezetben. A szabad gyökök károsítják a sejteket, gyorsabban öregedik tőlük a bőr, sőt, a rák kialakulásában is jelentős szerepet játszanak. A kísérletek szerint azonban az olívaolaj ez utóbbi betegség ellen is hatékony védelmet nyújt: a feltételezések szerint például 25%-kal kisebb a mellrák kialakulásának kockázata azoknál a nőknél, akik naponta legalább két alkalommal fogyasztják. Olyan anyagot is találtak benne, amely a laborvizsgálatok során legyőzte a gyomorfekélyt, egyes esetekben pedig akár gyomorrákot is kiváltó helico baktériumot – hívja fel a figyelmet a Mindmegette.