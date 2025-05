Veszély a konyhában: ez a kiábrándító igazság az öt másodperces szabályról

Talán mindenki ejtett már le egy-egy szelet kenyeret, sajtot, gyümölcsdarabot. Ilyenkor két út áll előttünk: kidobjuk a földre pottyant ételt, vagy így-úgy próbáljuk megtisztítani azt és elfogyasztani. Évtizedekig tartotta magát egy legendássá vált mondás: ha öt másodpercnél kevesebb ideig van a földön az étel, nincs veszély, el lehet fogyasztani, mert nem szennyezett. De igaz lenne ez, vagy egy egészen fals állítással nyugtatjuk magunkat? Íme a táplálkozástudományi szakértő válasza.

Egyáltalán nem mindegy hova esik az étel, komoly veszélyt is jelenthet

Forrás: unsplash

Földre esett étel: megehetjük, vagy a veszély miatt ne nyúljunk hozzá?

Az ételeken, amelyek földre estek, baktériumokat találhatunk. Sajnos mindegy, hogy eltelt-e öt másodperc, vagy azonnal felkaptuk a falatot, az már könnyen szennyezett lehet. Természetesen minél több ideig hever a földön az étel, annál nagyobb a szennyezettség esélye és mértéke, de az nem igaz, hogy öt másodpercig „tiszta” marad még akkor is, ha a padlón van.

A baktériumok, beleértve a kórokozókat is, öt másodpercen belül átjuthatnak az élelmiszerre, és elszaporodhatnak rajta

- foglalta össze Dr. Bryan Quoc Le élelmezési szakértő a Delish számára.

„Ha legyengült az immunrendszered, a padló láthatóan koszos, vagy az étel nedves, a megbetegedés kockázata jelentősen megnő. Másrészt, ha az étel száraz, a padlót nemrég fertőtlenítették, és jó egészségnek örvendesz, a megbetegedés kockázata csökken” – állítja a szakértő.

Ha leesett az étel a földre, és hezitálunk, vegyük figyelembe, hogy a szennyeződések nem mindig láthatók, tehát attól még, hogy a padló nem tűnik piszkosnak, az lehet. Ne csak „ránézésre” döntsünk az étel sorsáról, hanem gondoljuk végig, mennyire lehet koszos a föld, jártunk-e rajta például utcai cipővel takarítás óta. Ugyanakkor azt is mérlegeljük, hogy egy egészséges emberi szervezet nem csak steril dolgokkal találkozik, baktériumokkal is kapcsolatba kerülünk, sőt azokra szükségünk is van.

Kockázata tehát mindig van annak, ha a földről eszünk, de bizonyos körülmények között talán nem muszáj kidobnunk az ételt.