55 éves korában halt meg a népszerű sztárséf

Anne Burrell halála június 17-én reggel történt Brooklynban, saját otthonában. A séf 55 éves volt. Családja nyilatkozata szerint Anne szeretett feleség, mostohaanya, testvér, lány és barát volt, akinek kisugárzása, lelkesedése és szeretete örökre megmarad azokban, akik ismerték - számolt be a People.

Anne Burrell. Fotó: THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Burrell neve összeforrt a Worst Cooks in America című műsorral, ahol tehetségtelennek tűnő amatőröket segített valódi főzőtudással felvértezni. Jellegzetes platinaszőke, tüskés haja és harsány nevetése azonnal felismerhetővé tette a képernyőn.

A New York állambeli Cazenoviában született 1969-ben, és karrierjét a Culinary Institute of America elvégzése után építette fel. Olaszországi tanulmányai és New York-i éttermi tapasztalatai után a képernyőn is sztárrá vált – szerepelt többek között a Secrets of a Restaurant Chef, a Chef Wanted, valamint a 2025-ben indult House of Knives című műsorokban.

Anne két sikerkönyvet is írt, és aktívan részt vett jótékonysági munkákban, többek között a Garden of Dreams Foundation és a City Harvest szervezeteinél. 2023-ban azt nyilatkozta a People-nek: „Szerencsés vagyok, hogy megoszthatom az emberekkel, amit igazán szeretek csinálni.”