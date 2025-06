Sokan már lemondtak róla, hogy idén baracklekvárt főzhetnek, de most fordulni látszik a helyzet. A sárgabarack az utóbbi hetekben ritka és drága volt, az idei termés gyenge és savanykás, a jó minőségű gyümölcsért pedig borsos árat kellett fizetni. Most azonban úgy tűnik, a kereskedők is reagáltak a keresletre, és végre megjelent az olcsóbb, kifejezetten befőzésre ajánlott barack is – írja a Kemma.

Megjelent az olcsóbb sárgabarack a piacokon, mégis kerülhet baracklekvár a spájzba

A tatabányai piacon például kétféle barack közül is választhatnak a vásárlók: az egyik a friss fogyasztásra szánt gyümölcs, a másik pedig a kifejezetten baracklekvár készítéséhez ajánlott változat. Míg az előbbi ára 2450 forint körül mozog, addig a lekvárhoz való barack kilója 1950 forintba kerül. Ez az árcsökkenés sokak számára újra elérhetővé teszi a házi baracklekvár főzését.

A baracklekvár az egyik legkedveltebb nyári befőtt, és sok családban hagyomány a saját készítésű lekvár eltevése télire.

Most, hogy megfizethetőbb lett a sárgabarack, érdemes újra elővenni a klasszikus recepteket, és belevágni a befőzésbe.