Hazai gyümölcs, aminek a szára és a magja is aranyat ér

A cseresznye az egyik legjobb szívvédő, gyulladáscsökkentő és boldogságfokozó, májtisztító, emellett vérszegénység kezelésére is érdemes bevetned, bővelkedik vasban és cinkben. Élesíti az elmét és tisztítja a beleket, székrekedés esetén pedig még a szilvánál is hatékonyabb. Kiváló antioxidáns-forrás, tele van C-vitaminnal, melatoninnal és antocianinokkal. Ezek az összetevők nemcsak a sejtek öregedését lassítják, de még az alvást is elősegítik.

A cseresznye és a ribizli kitűnő hűsítő ínyencség a nyári melegben

Fotó: Simon Berger/pexels

Mit lehet kezdeni a cseresznye szárával?

A cseresznyeszár – amit a legtöbben gondolkodás nélkül a kukába hajítanak -, egy valódi fitoterápiás csodaszer. A belőle készült tea segít a veseműködés fokozásában, enyhíti a húgyúti gyulladásokat, és hatékonyan támogatja a szervezet méregtelenítő folyamatait.

