Így ismerheti fel az igazán édes dinnyét

A megszokottnál később kezdődik idén a hazai dinnyeszezon, a hűvös tavasz komoly fejtörést okozott a gazdálkodóknak, de a kezdeti időjárási nehézségek ellenére a fogyasztók idén is kiváló minőségű magyar görög- és sárgadinnyéből válogathatnak a legízletesebb termések kerülnek a piacokra, főként Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya, Somogy és Tolna megyéből. Bár idén kicsit kitolódik a magyar dinnye szezonja, de nem árt már most felkészülni pár hasznos tippel. A SONLINE termelőt és kereskedőt is megkérdezett arról, hogyan érdemes választani.

A jó dinnye édes és lédús.

Fotó: Picasa



Tippek a tökéleset dinnye kiválasztáshoz



Bár a szár (kacs) állapota csak arra utal, mikor szedték le a dinnyét, a választásnál ennél fontosabb szempont a szín és a hang. Csíkos dinnyénél az elmosódott, „ikrás” csíkok és a kissé mattos héj jelzik az érettséget, míg a fekete dinnyénél a száraz, barázdált héj a jó választás jele.

A legmegbízhatóbb módszer, ha két kézzel megfogjuk a dinnyét, finoman megütögetjük, és ha érezzük a rezgést a tartókezünkben, akkor szinte biztos, hogy érett példányt találtunk.

A termelők tapasztalata szerint ezek a jelek továbbra is jól működnek, még ha a modern termesztési módszerek miatt a választás néha nehezebb is. A vásárlók dolgát az is megnehezíti, hogy a megszokott külső jegyek ma már nem minden esetben utalnak egyértelműen a belső minőségre. A kereskedők szerint a jó dinnye megtalálása ma már gyakran tapasztalat és szerencse kérdése is.

Azonban, ha a fent említett szempontokra figyelünk – a héj mintázatára, színére, szárazságára és a hangzására –, jó eséllyel ízletes, lédús dinnyét választhatunk.

