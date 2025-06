Így készül a tökéletes fasírt – olajszag nélkül – videó

A bazsalikomot felaprítjuk és egy nagy keverőtálba szórjuk, amiben majd elfér a hús is. Beleütünk két egész tojást, sózzuk, borsozzuk és hozzáadjuk a Worcestershire-szószt is, amit helyettesíthetünk BBQ-szósszal is. Az egészet villával összekeverjük, majd a tálba öntjük a darált húst, a rusztikus kenyérmorzsát és a reszelt parmezánt is. Belekerül a langyosra hűlt zöldség is és az egészet kézzel alaposan összegyúrjuk.