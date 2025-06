A fűszernövények nemcsak ízesebbé teszik az ételeidet, hanem a balkonod is zöldebbé és illatosabbá válik tőlük. Hasznos és még jól is mutat! De hogyan vágj bele a fűszernövénykert telepítésébe?

Így lesz burjánzó fűszernövénykerted a balkonon!

Fotó: Unsplash

A megfelelő fűszernövények kiválasztása

Első lépés, a megfelelő fűszernövények kiválasztása. A balkonon első sorban azok a fűszernövények érzik jól magukat, amelyek kevés helyet igényelnek és edényben is szépen fejlődnek. Ilyen könnyen gondozható növény például a bazsalikom, ami melegkedvelő, és rendszeres öntözést igényel. Nagyon hasznos lehet a házi termesztésű petrezselyem is, ami félárnyékban érzi jól magát. Vagy az esti pizzára tökéletes fűszerkeverék elkészítéséhez elengedhetetlen oregánó, ami szárazságtűrő, ráadásul kevés gondozást igényel. A nyári nagy melegben egy hűsító limonádéhoz legjobb a frissen tépett menta. A menta ráadásul gyorsan is terjed, ezért érdemes külön cserépben tartani. A kakukkfű is kedvelt fűszernövény, és nem kell vele bajlódnod, mert kevés öntözést igényel, sőt remek illata van. A metélőhagyma, más néven snidling kevés gondozással is szép marad, és folyamatosan újrahajt.

A megfelelő tárolóhely kiválasztása

A fűszernövényeket nevelheted virágcserepekben, amik ideálisak egy-egy növény számára. Ha egyszerre több növényt is szeretnél nevelni, akkor célszerűbb ládákban, balkonládákban. Amennyiben nagyon kevés a hely a balkonodon, próbáld ki az úgy nevezett függőleges kertet kivitelezni, vagyis alkalmazz a falra rögzített cserepeket vagy polcokat.

Fontos! Az edények alján legyen vízelvezető lyuk, hogy a felesleges víz el tudjon folyni, és ne rohadjanak be a gyökerek.

A megfelelő föld és ültetés

A fűszernövények általában a laza, jó vízelvezetésű talajt kedvelik. Használj minőségi virágföldet, amit keverhetsz egy kevés homokkal vagy perlittel, hogy jobban szellőzzön.

Ha magról neveled, tartsd a földet folyamatosan nedvesen a csírázásig. Ha palántát ültetsz, nyomkodd körül a földet, hogy jól megtartsa a gyökereket.

Gondozási tippek

Öntözés

A mediterrán fűszerek (rozmaring, kakukkfű, oregánó) kevés vizet igényelnek, hagyd kiszáradni a földjüket két locsolás között.