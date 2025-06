Így vághatod fel a hagymát villámgyorsan, biztonságosan – a legtöbben mégsem így csinálják

A magyar konyhában megkerülhetetlen alapanyag a hagyma. Legyen szó lecsóról, pörköltről vagy egy tartalmasabb levesről, általában teszünk bele hagymát. Jó ízt ad az ételeknek, egészséges, ráadásul ha szaftos fogást készítünk, ő gondoskodik majd arról, hogy kellőképpen sűrű és ízes legyen az étel. Mivel sokat használt alapanyagról van szó, jó, ha ismerjük előkészítésének titkait – mutatjuk, mit érdemes megjegyezni.

A magyar konyhában megkerülhetetlen alapanyag a hagyma. Fotó: Unplash

A hagyma pucolása, vágása

Bár a legtöbben egészben pucolják a hagymát, könnyebb dolgunk van, ha még héjastul félbevágjuk a hosszabb oldala mentén. Így egy-egy mozdulattal le tudjuk húzni a külső rétegeket, és megmarad a félbevágott, aprításra kész hagyma.

Ha kockára kell vágni a hagymát, fektessük a vágódeszkára, és a gyökér irányába haladva ejtsünk hosszanti, párhuzamos bemetszéseket a hagymán. Minél sűrűbben vágjuk, annál apróbbak lesznek a hagymakockák. Arra figyeljünk, hogy a hagymát ne vágjuk végig, tehát a gyökerénél ne metsszük be, így nem esik majd szét a zöldség a további aprítás során! Amikor a hosszanti darabolással megvagyunk, fordítsuk el a hagymát és vágjuk fel az eddigi metszésekre merőlegesen – így kapunk szép, szabályos kockákat.

Miért jó a hagyma?

Bár sokat használt alapanyagról van szó, a hagyma egészségügyi hatásait kevesen ismerik. Méltatlanul feledkezünk meg előnyös tulajdonságairól, ugyanis a hagyma tele van tápanyaggal, vitaminokkal és antioxidánsokkal, de alacsony kalóriatartalommal bír. Jót tesz a szívnek, segít egyensúlyban tartani a vércukorszintet, antibakteriális hatása van és a csontokat is erősíti. Érdemes a fajták között is válogatni, nemcsak vörös, de lila és zöld hagymát is rendszeresen fogyasztani – ezek mind-mind másképpen gyakorolnak pozitív hatást szervezetünkre.

Sokoldalúan használgató, finom és változatos alapanyag, fogyasszunk belőle minél többet! Jól illik levesekbe, főzelékekbe de nyersen salátákba is.

Hagymaleves receptje

Ebben a levesben senki nem csalódik majd:

Hozzávalók:

Elkészítés: