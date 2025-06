Sokunk kedvencei, de akár végzetesek is lehetnek – ezek a leggyakoribb halált okozó ételek

Egy amerikai belgyógyász, Dr. Christine Adaeze Nwoha szerint több népszerű fogás is komoly fertőzésveszélyt rejt, ezért ő ezeket soha nem fogyasztaná étteremben. A négy legkockázatosabb szerinte: nyers osztriga, félig sült marhahús, citruskarikák italban, és még a jégkocka is – írja a Daily Mail. Az orvos tapasztalatai szerint ezek a halált okozó ételek nem is olyan ritka kivételek, hanem meglepően gyakran okoznak komoly problémákat. Csak az Egyesült Királyságban évente több mint kétmillió ember betegszik meg ételfertőzés miatt – a világon pedig több mint 400 ezren halnak meg olyan kórokozók következtében, mint az E.coli, a szalmonella vagy a norovírus.

Dr. Nwoha szerint ezek a leggyakoribb halált okozó ételek: nyers osztriga, félig sült hamburger, citruskarikák italban és jégkocka

Fotó: Unsplash

Miért számítanak halált okozó ételeknek?

Az orvos négy konkrét példát emelt ki:

Jégkocka – gyakran szennyezett, mivel a jégkészítő gépek nehezen tisztíthatók, a baktériumok pedig a fagyasztás után is életben maradhatnak.

Citrom- és lime-karikák – gyakran koszos gyümölcsből vágják, ami a földről visszakerül a pultra, majd az italunkba.

Félig sült hamburger – míg a steak esetében a baktériumokat a forró serpenyő elpusztítja, a darált húsnál ez nem igaz; ha nem sül át teljesen, a baktériumok életben maradnak.

Nyers osztriga – barátnője hónapokat töltött kórházban fertőzött osztriga miatt; különösen veszélyes lehet várandósok és immunhiányosok számára.

Egyre gyakoribbak a halált okozó ételek miatti fertőzések

A brit hatóságok adatai szerint egy rendkívül mérgező E.coli-törzs (STEC) előfordulása az elmúlt években tízszeresére nőtt, és egyes kutatások szerint a fiatalok körében növekvő bélrákesetekhez is köze lehet. A leggyakoribb fertőzési források: előre csomagolt saláták, aprított gyümölcsök és nem kellően átsütött húsételek.

A doktor tanácsa: ne rendeljünk ezekből – és ha mégis, kérjük jól átsütve!

Dr. Nwoha hangsúlyozza: „Ha az étteremben félig sült hamburgert hoznak, bátran küldjük vissza. Az egészségünk a tét.” Mint mondja, az emberek többsége nincs tisztában azzal, hogy milyen gyakori a halált okozó ételek jelenléte a hétköznapi éttermek kínálatában is.