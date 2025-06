Ez a legfinomabb kapormártás titka

Ha bárki most arra gondol, hogy szerinte a kapor igenis rémes, és ne is próbálkozzon senki meggyőzni őt az ellenkezőjéről, ahhoz azért lenne egy pár szavunk, ugyanis az egészsége látja kárát, ha időről időre nem próbálja meg megszeretni a kaprot. Jó, egy kicsit túloztunk, de az igaz, hogy a kapor nemcsak finom, hanem rendkívül egészséges is!

Aki szereti a tökfőzeléket, tudja, mennyire más az első, nyár eleji valósi kapormártás, mint a fagyasztóból előkapott alapanyagokból főzött változat.

Fotó: Mindmegette.hu / Kard Sándorné

Egyrészt a benne lévő illóolajok megakadályozzák a baktériumok elszaporodását, ezért a kapor alkalmas a sebek fertőtlenítésére, erős antioxidáns hatásának köszönhetően védi a szervezetet, csökkenti a bélben történő gázképződést, tehát kiváló puffadás ellen, enyhíti a hányingert, segíti az emésztést, jótékony hatással van a rossz leheletre, megoldást kínál a csuklásra, finoman vízhajtó, és húgyúti fertőzések esetén is enyhít a tüneteken.

Békebeli kapormártás

Hozzávalók:

1 db húsleveskocka

1 csokor kapor

5 dkg vaj

3 ek liszt

2 dl főzőtejszín

só

bors

1 mk. cukor

1/4 db citrom leve

Elkészítése:

A húsleveskockát feloldjuk 2-3 dl vízben. A kaprot megmossuk, lecsepegtetjük, majd apróra vágjuk. Egy serpenyőben felhevítjük a vajat, majd hozzáadjuk a lisztet, és világos színűre pirítjuk. Hozzáadjuk az apróra vágott kaprot, összekeverjük. Felöntjük az alaplével és a tejszínnel, majd állandó keverés mellett simára keverjük. Ezután ízesítjük a sóval, borssal, cukorral, citromlével. 5 percig forraljuk.

Extra tipp: Tejszín helyett tejjel is elkészíthető, úgy is nagyon finom. A leveskockát tejben is feloldhatjuk, akkor még ízletesebb lesz az elkészült kapormártás.

