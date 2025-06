Így készül a legfinomabb tökfőzelék – videó

A nyári konyha igazi kincsei azok az ételek, amelyekben egy csipetnyi nosztalgia is ott lapul. Ilyen a kapros tökfőzelék is: friss, könnyű, mégis laktató fogás, ami egy pillanat alatt visszarepít a gyerekkor falusi ízei közé. Most megmutatjuk, hogyan készíthetjük el pont úgy, ahogy a nagyi csinálta – egyszerűen, szeretettel.

Vágólapra másolva!

A tökfőzelék nemcsak klasszikus nyári fogás, hanem igazi retró, azaz békebeli recept. Sokan persze nem szeretik a tökfőzeléket, és úgy általában a főzelékeket sem, míg másokat a kapor ízével lehet kikergetni a világból. Sokan viszont egyenesen odáig vannak a frissítő ízű, kissé édes, kissé savanykás tökfőzelékért, amit a tej és a tejfölös habarás tesz krémesen selymessé. Kínálták a menzán, de a legjobbat a nagymama készítette a konyhában. A tökfőzelék nemcsak klasszikus nyári fogás, hanem igazi retró, azaz békebeli recept

Fotó: MÓRICZ ISTVÁN / MINDMEGETTE Az ízesítők közt szerepelhet só, cukor és ecet is, de ami elhagyhatatlan, az a friss kapor. Ráadásul nem kevés, hanem rengeteg! A kapor friss, üde ízt kölcsönöz a főzeléknek, ráadásul ettől lesz a tökfőzelék az, ami: klasszikus fogás, aminek megannyi receptje ismert. Tökfőzelék Hozzávalók: 1 ek. zsír

1 fej vöröshagyma

1 kg tök (reszelve)

2 dl víz

4 dl tej

só ízlés szerint

2 ek. barna cukor

1 ek. ecet

1 csokor kapor

1 kis doboz tejföl

2 ek. liszt Elkészítés: A kapros tökfőzelék receptjének elkészítéséhez egy lábasban kevés zsírt olvasztunk és dinsztelni kezdjük a vöröshagymát. Erre kerül a meghámozott és lereszelt főzőtök. Pár perc kevergetjük, majd felöntjük vízzel és tejjel, sózzuk és puhára pároljuk. Ízesítjük barna cukorral és ízlés szerint ecettel. Ezután jöhet bele a kapor és nem sajnáljuk, mert ettől lesz semmihez sem fogható íze. A tejfölt a liszttel csomómentesre habarjuk, hozzámerünk egy keveset a forró léből és a hőkiegyenlítés után, folyamatos kevergetés mellett besűrítjük a főzeléket. Friss kenyérrel, fasírttal és pörkölttel is finom. Ha további ínycsiklandó receptekre is kíváncsi, keresse fel a Mindmegette oldalát!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!