Készüljön a hét közepére egy finom mákos nudli! – videó

A mákos nudlit porcukorral megszórva tálaljuk, de kínálhatunk mellé szilvalekvárt is, a mák és a szilva ugyanis remekül kiegészítik egymás ízét. Aki pedig nagyon mákosan szereti, az porcukor mellett még egy adag mákkal is megszórhatja a nudlikat. Húsmentes, így böjti fogás is lehet, ami édes másodikként, tartalmas leves után is szuper választás.