Így soha többé nem lesz gond a meggy magozása

Sütemény, lekvár, szörp és befőtt is készíthető meggyből, de akár frissen is csemegézhetjük az édes-fanyar gyümölcsöt. Ha nem rögtön esszük, hanem felhasználjuk, akkor sajnos muszáj kimagozni, és nincs is ennél macerásabb munka. Létezik persze meggymagozó, de nem mindenkinek van otthon, így muszáj mással megoldani ezt a feladványt.

A meggy magozása nem egyszerű dolog. Fotó: aaddyy / Shutterstock

Így soha többé nem lesz gond a meggy magozás

A meggyet magozhatjuk biztostű, hajcsat vagy szemöldökcsipesz segítségével is, de ha egyik sincs otthon, akkor egy szívószál is nagyon hasznos eszköz lehet. Használhatunk műanyagból vagy fémből, esetleg üvegből készült szívószálat is.

Sokan vásároltak be pár éve, a műanyagmentes felhívások miatt olyan szívószálakból, melyek nem műanyagok. Legyen akár fém, akár üveg, mindegyik erős, strapabíró, így tökéletesen alkalmas arra, hogy kimagozzuk a meggyet. A meggy magja ugyanis szinte akkora méretű, mint egy szívószál átmérője.

A meggyet fogjuk az ujjaink közé, szedjük ki belőle a szárrészt, majd a szívószálat fogjuk a másik kezünkbe és óvatosan nyomjuk keresztül a meggy tetejénnél kezdve a gyümölcsön. Ha jól csináljuk, akkor a szívószál ki fogja tolni a meggymagot a gyümölcs alján, mindezt anélkül, hogy szétnyomná a fanyar és édes szemeket.

A meggyből finom potyogtatós sütemény készíthető, de ha nagyobb mennyiség áll a rendelkezésünkre, akkor használjuk befőzésre, nincs is ugyan jobb a házi meggylekvárnál, ami nélkül nem isler az isler.

Ne dobd ki a meggymagot!

A meggymag szinte mindig a kukában végzi, hiszen ehetetlen. A meggymagot azonban nem is kell megenni ahhoz, hogy élvezzük csodás hatását. A magokat mossuk meg, távolítsunk el róluk minden visszamaradt gyümölcshúst, majd pedig hagyjuk levegőn teljesen megszáradni.

A meggymagokat ezután töltsük egy textilből vart kis tasakba, zárjuk le a végét és kész is a meggymagpárna. A párnát melegíthetjük mikróban, vagy tehetjük a fagyasztóba is, szuper megoldás menstruációs görcsök, has- vagy derékfájás esetén, de migrén ellen vagy duzzanatokra hideg, száraz, borogatásként is használhatjuk.