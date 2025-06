Eláruljuk, hogyan lesz igazán omlós és puha a sertéstarja

Sokak számára a tarja a sertés legfinomabb része. Ebből készítik a rántott szeletet, a hentes és a borsos tokányt, jól állnak neki a keleties fűszerek és a gyümölcsök is, mint például a zamatos szilva, de persze a legjobb fokhagymásan, frissen sütve. A sertéstarja méltán népszerű és kedvelt alapanyag, ami jól harmonizál alkohollal is, legyen az vörös- vagy fehérbor, vagy akár sör is.

A sertéstarja a zsírnak köszönhetően tele van ízanyaggal, épp ezért, akárcsak az oldalast, nem is kell agyonfűszerezni ahhoz, hogy finom sültet kapjunk.

Fotó: Mindmegette

Persze nem tilos játszani az ízesítőkkel, úgy, mint ebben a receptben, a barna sörös tarjánál, amibe friss rozmaring és kakukkfű, babérlevél és borókabogyó is került. A boróka ugyanis nemcsak finom és egyedi ízt kölcsönöz az ételnek, de rendkívül egészséges is.

Barna sörös sertéstarja

Hozzávalók:

80 dkg tarja

só

bors

olívaolaj

2 db közepes fej vöröshagyma

1 ek. paradicsompüré

1/2 ek. barna cukor

3-4 gerezd fokhagyma

2 tk. őrölt kömény

4-5 ág friss kakukkfű

4-5 levél friss rozmaring

1 db babérlevél

2-3 db borókabogyó

2-3 dl alaplé

2-3 dl cseh, vagy német barna sör

½ csokor snidling a tálaláshoz

Elkészítés:

A barna sörös tarja receptjének elkészítéséhez tarjaszeletek mindkét oldalát sózzuk, borsozzuk. Egy vastag falú, öntöttvasból készült sütőtálat magas lángon szinte füstölésig hevítünk. Ha elértük a kívánt állapotot, kevés olívaolajat öntünk bele és erre helyezzük a hússzeleteket. Ügyeljünk arra, hogy csak annyi szelet tegyünk bele, ami szépen elfér, így tudjuk rendesen lepirítani a húst. A húsok mindkét oldalát, pár perc alatt kérgesítjük, majd egy tálra tesszük pihenni. A visszamaradt zsiradékra dobjuk a felkockázott vöröshagymát, ha kell pótoljuk még az olívaolajat. A piruló hagymát sózzuk, pár percig dinszteljük, majd hozzáadjuk a paradicsompürét, kevergetve tovább folytatjuk a dinsztelést, hogy a paradicsompüré veszítsen savas karakteréből. Ezután jöhet a barna cukor, a megtisztított és apróra vágott fokhagyma, és a kömény, ezt is elkeverjük, majd hozzáadjuk a friss kakukkfűágakat, a friss rozmaringot, a babérlevelet és a borókabogyót. A sütőt előmelegítjük 170 fokra, itt készítjük majd el a sörös tarját. Az ízesítés után visszahelyezzük a hússzeleteket a sütőtálba, természetesen, ha van kifolyt hússzaft, az is hozzáöntjük a hagymás alaphoz, majd hozzáöntjük az alaplevet és a barna sört. Ezután lefedjük, és betesszük az előmelegített sütőbe 1,5 órára. Ezt a műveletet gázlángon is elvégezhetjük, ebben az esetben szintén lefedjük az edényt, és takarék lángon főzzük szintén 1,5 óráig. A tálalásnál a szeleteket megszórhatjuk egy kevés aprított snidlinggel. Köretként burgonyapürét, vagy knédlit és savanyúságot kínálhatunk mellé, de friss kovászos kenyérrel tunkolva is finom lesz.

